In Kanada, wo Euthanasie und “assistierter Suizid” (MAID) allein im Jahr 2021 mehr als 10.000 Opfer forderten, fehlte nur noch ein kleines Stück auf dem Weg in den Abgrund: die Kinder davon zu überzeugen, dass alles in Ordnung ist. Jemand hat jedoch die “Lücke” gefüllt.

The Canadian Virtual Hospice – Informationen und Unterstützung bei fortgeschrittener Krankheit, Palliativpflege und Trauerdie digitale Abteilung der selbsternannten Wohltätigkeitsorganisation International Centre for Dignity and Palliative Care Inc. widmet sich satzungsgemäß der Bereitstellung von “[…] Unterstützung und personalisierten Informationen über fortgeschrittene Krankheiten, Palliativpflege, Verlust und Trauer für Menschen, die mit einer Krankheit leben, Familienangehörige, Beschäftigte im Gesundheitssektor, Pädagogen und Forscher”. Auch für Kinder.

Gerade für Kinder hat das kanadische virtuelle Hospiz eine erläuternde Broschüre erstellt, die kostenlos online im pdf-Format verfügbar ist. Activity Book zur medizinischen Sterbehilfe, ihnen die so genannte “medizinische Sterbehilfe” (MAID) zu erklären und ihnen so das Konzept von klein auf zu vermitteln.

Die Broschüre richtet sich an Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren und erklärt auf dreißig übersichtlichen Seiten, was MAID ist, wer es in Anspruch nehmen kann, wie die Entscheidung für das Verfahren getroffen werden kann und was am Tag der Durchführung zu erwarten ist.

Bild aus Activity Book zur medizinischen Sterbehilfe

Es erforscht die Gemütszustände, die man empfinden könnte, und fordert das Kind auf, seine eigene Vermutung zu äußern und zu begründen, dass eine geliebte oder zumindest bekannte Person sich für MAID entscheidet.

Schließlich wird eine Reihe von Aktivitäten vorgeschlagen, um das Kind mit dem Konzept vertraut zu machen.

Alles, von der ersten bis zur letzten Zeichnung, vom ersten bis zum letzten Wort, alles ist darauf ausgerichtet, die Kleinen in Bezug auf den Tod nicht nur zu beruhigen, sondern eine klare und eindeutige Botschaft zu vermitteln: Euthanasie ist eine legitime Entscheidung des Menschen, Euthanasie ist “gut und richtig”, Euthanasie ist ein “Recht”. Der nächste Schritt wird noch grausamer sein.