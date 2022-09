Share on WeChat

Share on Twitter

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on Facebook

Selbst in Kanada, wo Zugang zur Sterbehilfe einfach und billig ist, schlagen nun Mainstream-Medien Alarm: Kann der assistierte Suizid aufgehalten werden?

In dem nordamerikanischen Land, in dem der sogenannte “assistierte Suizid” seit 2015 und die tatsächliche Sterbehilfe seit 2016 legal ist, werden die beiden möglichen Verfahren als “medizinische Sterbehilfe” (MAID) bezeichnet. Die zweite Option ist die häufigste und macht 99,9 Prozent der Fälle aus; im Jahr 2021 gab es mehr als 10.000 Sterbefälle durch Euthanasie, was einem Anstieg von etwa einem Drittel gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Das Euthanasieverfahren wird zunehmend von Personen mit Behinderungenvon älteren Menschen, die Angst haben, ihren Familien zur Last zu fallen; von Menschen, die an Depressionen leiden und denen nicht angemessen geholfen wird, damit umzugehen; von Kranken, die gerne geheilt worden wären, aber fehlende finanzielle Mittel zu tun, während Gelder für die Palliativmedizin werden zynisch abgezweigt zur Sterbehilfe”.

Auch scheint der Prozess nicht rückgängig gemacht oder zumindest gestoppt zu werden, da ab März eine weitere “Öffnung” des bestehenden Gesetzes geplant ist, wonach eine bloße psychische Erkrankung eine Voraussetzung für den Zugang zu Verfahren sein wird. Viele Beobachter sind darüber besorgt, so zum Beispiel Marie-Claude Landry, Leiterin der kanadischen Menschenrechtskommission, die erklärt, dass Euthanasie “nicht als unvermeidlich angesehen werden kann, da Kanada seine Menschenrechtsverpflichtungen nicht erfüllt”.

Bereits im vergangenen Jahr haben die drei Gesandten der Vereinten Nationen, die mit der Überwachung der Einhaltung der Menschenrechte in diesem Land beauftragt sind, ein langes Dokument verfasst, das im Palais des Nations in Genf vorgestellt wurde und in dem sie erklärten, dass das kanadische Euthanasiegesetz gegen die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte .

Gerard Quinn, Sonderberichterstatter für die Rechte von Menschen mit Behinderungen, Claudia Mahler, unabhängige Expertin für die Rechte älterer Menschen, und Olivier De Schutter, Sonderberichterstatter für die Rechte mittelloser Menschen, erklärte unmissverständlich, dass das Gesetz “diskriminierende Auswirkungen” auf Menschen mit Behinderungen habe und nicht mit den Verpflichtungen Kanadas zur Unterstützung der Standard internationalen Menschenrechten.