Vizepräsidentin Kamala Harris sagte, dass jeder, der sich gegen die Zulassung und den Vertrieb von Abtreibungspillen ausspricht, in Wirklichkeit die Grundrechte der Bürger und das amerikanische Gesundheitssystem angreift. “Jetzt gibt es politische und parteipolitische Angriffe, die versuchen, die Legitimität einer Gruppe von Wissenschaftlern und Ärzten in Frage zu stellen, die die Bedeutung dieses Medikaments untersucht haben”, sagte Harris, wie von Axios berichtet. Dies ist nicht nur ein Angriff auf die Grundfreiheiten der Frauen. Es ist ein Angriff auf die Grundlagen unseres öffentlichen Gesundheitssystems”.

Die Allianz zur Verteidigung der Freiheit (ADF) reichte im November 2022 im Namen von vier nationalen Ärzteverbänden und mehreren Ärzten beim US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Texas eine Klage gegen die Food and Drug Administration (FDA) ein, in der behauptet wird, dass die Behörde “der Politik den Vorrang vor der Wissenschaft gegeben und chemische Abtreibungsmedikamente zur Verwendung in den Vereinigten Staaten zugelassen” habe. Die Klage bezieht sich auf sechs verschiedene Maßnahmen der Agentur seit der Legalisierung von Mifepriston und Misoprostol im Jahr 2000 und fordert das Gericht auf, diese Maßnahmen für rechtswidrig zu erklären, was zur endgültigen Entfernung von Mifepriston vom Markt führen würde.

In der Beschwerde wird behauptet, dass die Behörde die chemischen Abtreibungsmittel nur dann hätte zulassen können, wenn sie von ihrer Befugnis zur beschleunigten Zulassung von Arzneimitteln Gebrauch gemacht hätte, so dass die FDA die Schwangerschaft als “Krankheit” definieren und behaupten musste, dass diese gefährlichen Medikamente einen “erheblichen therapeutischen Nutzen” gegenüber bestehenden Behandlungen bieten. “Aber Schwangerschaft ist keine Krankheit, und chemische Abtreibungsmittel bieten keinen therapeutischen Vorteil gegenüber einem chirurgischen Abbruch. Mit diesen nachweislich falschen Schlussfolgerungen hat die FDA ihre Zulassungsbefugnis für die Medikamente überschritten. Außerdem hat die FDA die Sicherheit von Mifepriston unter den angegebenen Anwendungsbedingungen nie untersucht, die potenziellen Auswirkungen der Hormonblockade auf den sich entwickelnden Körper heranwachsender Mädchen ignoriert, die Beweise dafür ignoriert, dass chemische Abtreibungsmittel mehr Komplikationen verursachen als chirurgische Abtreibungen, und notwendige Schutzmaßnahmen für Mädchen und schwangere Frauen, die das Mittel einnehmen, abgeschafft. Im Jahr 2021 erlaubte die FDA dann Abtreibern, Mifepriston zu verschicken, was nach Ansicht der ADF “eine direkte Verletzung des Bundesgesetzes” darstellt.

Der Fall, der medizinischen und Pro-Life-Organisationen Recht geben und den Verkauf und die Verteilung von “Kill Pills” in den Vereinigten Staaten verhindern könnte, ist “Alliance for Hippocratic Medicine v. U.S. Food and Drug Administration”, Nr. 2:22-cv-223, vor dem United States District Court for the Northern District of Texas. Offensichtlich verleugnet Vizepräsidentin Kamala Harris sich selbst nicht und hat mit ihren Drohungen in den letzten Tagen die Wünsche und Anliegen der vielen abtreibungsbefürwortenden Konzerne vertreten, die sie und Präsident Biden vertreten und über die Rechte der gezeugten Kinder stellen.