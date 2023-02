Share on WeChat

Das Bewusstsein des japanischen Premierministers und sein entschlossenes und ernsthaftes Engagement bei der Bewältigung der ernsten und schwerwiegenden demografischen Krise des Landes sind sehr gut.

Der japanische Premierminister, der konservative Fumio Kishida, hat in den letzten Tagen eine Rede voller Realismus und Besorgnis gehalten, denn wenn sein Land nicht in der Lage ist, die derzeitige demografische Krise umzukehren, könnte dies verheerende wirtschaftliche und soziale Folgen haben. “Unser Land ist am Rande der Unfähigkeit, die Funktionen der Gesellschaft aufrechtzuerhalten”, sagte Fumio Kishida zu Beginn der diesjährigen Sitzung des japanischen Parlaments.

Die Zahl der Geburten im Jahr 2022 beträgt weniger als 800.000. Im Jahr 1973, auf dem Höhepunkt des Babybooms, wurden 2,09 Millionen Kinder geboren. Die Bevölkerung Japans nimmt weiter ab. Für das Jahr 2020 sagten die Forscher voraus, dass die Bevölkerung Japans von 128 Millionen im Jahr 2017 auf weniger als 53 Millionen im Jahr 2100 sinken würde.

Die Steigerung der Geburtenzahl, die Herausforderung der Geburten- und Familienpolitik, wird die “oberste Priorität” der von Premierminister Kishida geführten Regierung sein. Zu den Plänen, die auf dem Tisch liegen, gehört die Bereitstellung von Mitteln zur “Schaffung einer kinderfreundlichen Wirtschaft und Gesellschaft”, denn “Kinderbetreuung und Kinderpolitik sind die effektivste Investition in die Zukunft”, sagte er im Landtag. Es sei dringend notwendig, das Problem “jetzt oder nie” zu lösen, und “wir können einfach nicht länger warten”, sagte er bekräftigte der Premierminister und versicherte, dass “die Unterstützung der Bildung von Kindern auch in Zukunft unsere wichtigste Politik sein wird”.

Für all dies denkt die Regierung an eine Verdoppelung der Ausgaben für kinderbezogene Programme, die Einrichtung einer neuen staatlichen Agentur für Geburten- und Bevölkerungswachstum und Familienpolitik, die bereits im April nächsten Jahres eingerichtet werden soll und die bis zum Sommer konkrete Ideen zur Finanzierung vorlegen kann. Im Jahr 2021 verzeichnete Japan nach den neuesten verfügbaren Daten einen Rekord beim natürlichen Bevölkerungsrückgang. Erschwerend kommt hinzu, dass etwa 28 % der Japaner über 65 Jahre alt sind. Zum ersten Mal macht eine japanische Regierung die demografische Krise zu einer Top-Priorität, und viele Länder, auch in Europa, sollten das Gleiche tun.