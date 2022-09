Es scheint, als gäbe es in Japan vorerst keine Lösung für den Streit zwischen einigen gleichgeschlechtlichen Paaren, die unbedingt “heiraten” wollen, und den Regierungs- und Justizbehörden des Landes, die zumindest zögerlich sind. Nach zwei gegensätzlichen Gerichtsentscheidungen werden die Möchtegern-Eheleute am Donnerstag vor einem höheren Gericht Berufung einlegen.

Im Jahr 2020 bestätigte der damalige japanische Premierminister Shinzō Abe von der Liberaldemokratischen Partei die Unzulässigkeit der gleichgeschlechtlichen “Ehe” in Japan auf der Grundlage von Artikel 24 der Verfassung, der die freie Zustimmung von Mann und Frau voraussetzt.

Im Jahr 2021 hatte ein Gericht in der Stadt Sapporo diese Regelung jedoch für verfassungswidrig erklärt und sich dabei auf Artikel 14 über “Nichtdiskriminierung” berufen und den Anträgen einiger gleichgeschlechtlicher Paare stattgegeben, die stattdessen heiraten wollten.

Am 20. Juni ging es in die dritte Runde , als das Bezirksgericht Osaka City entschied, dass das Verbot der gleichgeschlechtlichen “Ehe” im Einklang mit der Verfassung des Landes steht, und unter anderem die Forderung der Paare nach Entschädigung abwies. Und hier setzt der Appell einiger Beteiligter an, die ihre Absichten in der vergangenen Woche der Presse mitgeteilt haben.

Derzeit, einige Gebietsabschnitte großer japanischer Städte, z. B. die Sonderbezirke Shibuya und Setagaya in Tokio, erkennen die Partnerschaft an Homosexuelle, ebenso wie in den Präfekturen Ibaraki und Osaka. Die Hauptstadt als Ganzes wird die gleichen Rechtsvorschriften im Herbst umsetzen. Zahlreiche lokale Verwaltungen, genauer gesagt 218, lassen die Partnerschaft zwischen Personen gleichen Geschlechts, die ihnen auch bestimmte Rechte einräumen, z. B. in Bezug auf Krankenhausbesuche bei ihrem Partner oder ihrer Partnerin oder bei der Zuweisung von Mietwohnungen. Das reicht jedoch nicht aus, und die betroffenen gleichgeschlechtlichen Paare fordern eine vollständige zivilrechtliche Vereinigung und eine vollständige Ehe.

Zu den Klägern gehören Machi Sakata und ihre Partnerin Theresa Stieger, eine US-Bürgerin. Die beiden Frauen sind in den Vereinigten Staaten legal “verheiratet”, und Theresa Stieger erwartet im August ein Baby. Nach geltendem Recht kann Machi Sakata die elterliche Sorge für das Kind nicht beanspruchen, da Stieger die biologische Mutter des ungeborenen Kindes ist. Das Kind wird nicht die doppelte Staatsbürgerschaft haben, sondern wie die Mutter nur die US-Staatsbürgerschaft.

Denn natürlich geht es genau darum, wie “iFamNews” kürzlich feststellte. In Japan und anderswo geht es ganz oder größtenteils um die Adoption von Minderjährigen. Heute: des vom Partner gezeugten Kindes. Morgen, von einem Kind, das, wer weiß wie, “vielleicht” von einem männlichen Paar, “vielleicht” durch die abartige Praxis des “Gebärmuttermietens”, im In- oder Ausland, erhalten wurde. Andernfalls wird es Schreie der Diskriminierung geben.