Elly Schlein, die Sekretärin der Demokratischen Partei, hat angekündigt, das Thema der Leihmutterschaft wieder ins Parlament einzubringen, was einen Kurzschluss in der linken Mitte verursacht hat. Da es in Italien verboten ist, gehen viele LGBT+-Paare in Länder, in denen diese Praxis möglich ist. Dies zeigte sich vor allem in der Debatte innerhalb der PD und, in größerem Maße, innerhalb der linken Mitte.

In einem Posting forderte Silvia Costa die Sekretärin auf, klar Stellung zu beziehen: “Als Mitglied des nationalen Parteivorstands bitte ich Elly Schlein, den Kampf für die Gleichstellung der Rechte von Kindern homosexueller Paare von der Verpflichtung zu unterscheiden, die wir als PD weiterhin einhalten müssen, damit die Leihmutterschaft in Italien eine verbotene Praxis und ein Verbrechen bleibt, und damit sie auch in Europa und auf internationaler Ebene verboten ist…”

Senator Franco Mirabelli (PD) versucht, jeden Hinweis auf die Leihmutterschaft zu streichen, und auch Dario Franceschini (AreaDem) sagt: “Es geht nicht, wie die melonische Propaganda glauben machen will, um die in Italien und Europa verbotene Schwangerschaft für andere, sondern einmal mehr darum, die Rechte von Homosexuellen anzugreifen, indem Minderjährigen der grundlegende Schutz vorenthalten wird”.

In einem Interview mit Repubblica sagte die Abgeordnete Laura Boldrini: “Leihmutterschaft ist ein komplexes Thema, über das wir ohne Vorurteile sprechen müssen. Boldrini erinnert daran, dass es in Italien verboten ist, und sagt: “Im Grunde geht es um das Recht der Frau, zu wählen. Und dann präzisiert er: “In den Ländern, in denen die Leihmutterschaft geregelt ist und eine Frau sich frei und ohne jegliche Kommerzialisierung dafür entscheiden kann, ihre Gebärmutter zur Verfügung zu stellen, um ein Kind eines Paares zu gebären, das kein eigenes Kind haben kann, bin ich der Meinung, dass dies eine individuelle Entscheidung ist, die respektiert werden muss. Unabhängig davon, ob es sich um ein heterosexuelles oder homosexuelles Paar handelt. Nach Angaben der Organisatoren versammelten sich am vergangenen Samstag eintausend Menschen auf dem Platz in Mailand, um für Regenbogenfamilien zu demonstrieren, in denen die Frauen ausschließlich von der Not getrieben werden”.

Das Thema im PD existiert, und der Leiter wird früher oder später aufgefordert werden, Stellung zu beziehen. Der Unterschied in den Ansichten wird deutlich, wenn man das Mitte-Links-Lager ausweitet.