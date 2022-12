Cedric Lenners hält einen Master of Science in Physik, mit Nebenstudien in Philosophie und Theologie. Geboren und aufgewachsen in Belgien, lebt er seit vielen Jahren in Peru. Er ist Dozent und Professor und war auch professioneller Pokerspieler. Er arbeitet für die Pro-Life-Sache in Lateinamerika und für Pro-Life- und Pro-Familien-Organisationen in Lima. Er deckte die Finanzierung lateinamerikanischer NGOs durch Planned Parenthood auf, die illegal Abtreibungen fördern und ermutigen. Er hilft dabei, verlassenen Kinder in Pflegefamilien zu integrieren.