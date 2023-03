Share on WeChat

Share on Twitter

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on Facebook

In einem Interview hat sich die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni gegen die Gefahren der „Gender-Ideologie“ ausgesprochen, die sich negativ auf Frauen auswirken könnte.

Laut Meloni fördert die „Gender-Ideologie“ die Idee, dass das Geschlecht ein soziales Konstrukt und keine biologische Realität ist und dass es den Menschen freistehen sollte, sich als jedes Geschlecht ihrer Wahl zu identifizieren. Dies könne jedoch zu Verwirrung und Schaden führen, insbesondere für Frauen, wie The European Conservative berichtet.

„Frauen werden die ersten Opfer der Gender-Ideologie sein“, sagte Meloni. „Wir erleben eine neue Welle der Frauenfeindlichkeit, in der Frauen im Namen einer Ideologie, die nicht durch Wissenschaft oder Vernunft gestützt wird, ausgelöscht und zum Schweigen gebracht werden.“

Meloni sagte weiter, sie sei besonders besorgt über die Auswirkungen der Gender-Ideologie auf Kinder, die ihrer Meinung nach schon in jungen Jahren schädlichen Ideen ausgesetzt seien.

„Wir können nicht zulassen, dass unsere Kinder einer Gehirnwäsche durch diese Ideologie unterzogen werden“, sagte sie. „Wir müssen die Wahrheit über die menschliche Natur verteidigen und unsere Kinder vor denen schützen, die ihnen im Namen der politischen Korrektheit schaden wollen.“

Melonis Äußerungen fallen in eine Zeit, in der in Italien und anderen europäischen Ländern die Besorgnis über den Aufstieg der Gender-Ideologie und ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft wächst. Einige Kritiker sind der Meinung, dass die Förderung der Gender-Ideologie zur Aushöhlung der traditionellen Geschlechterrollen und zum Zusammenbruch der Familieneinheit führen könnte, während andere argumentieren, dass dies ein notwendiger Schritt zu mehr Gleichberechtigung und Integration ist.

Trotz der Kontroverse um die Gender-Ideologie bleibt Meloni standhaft in ihrem Widerstand gegen die gefährliche und fehlgeleitete Bewegung.

„Ich werde immer für die Wahrheit und für das Richtige eintreten“, sagte sie. „Und ich werde niemals zulassen, dass die Gender-Ideologie den Frauen und Kindern in Italien schadet.“