“Medizinisch und moralisch entsetzlich” nennt Jamie Reed das Leid, das Kindern durch pädiatrische Gender-Kliniken zugefügt wird. Man könnte meinen, dass Reed eine weitere empörte Konservative ist, die sich mit so vielen anderen für den Schutz unserer Jugend einsetzt.

Sie selbst bezeichnet sich als queere Frau, die mit einem Transmann verheiratet ist, und war sogar vier Jahre lang Fallmanagerin in einer der führenden pädiatrischen Gender-Kliniken des Landes, dem Washington University Transgender Center am St. Louis Children’s Hospital. Das heißt, bis das tragische Leid ihrer jungen Patienten zu offensichtlich wurde, als dass sie es ignorieren konnte. “Ich dachte, ich würde Trans-Kinder retten”, erklärt sie. “Jetzt pfeife ich aus dem letzten Loch.”

Ich habe die Klinik im November letzten Jahres verlassen, weil ich mich nicht mehr an dem beteiligen konnte, was dort passierte. Als ich abreiste, war ich mir sicher, dass die Art und Weise, wie das amerikanische medizinische System diese Patienten behandelt, das Gegenteil des Versprechens ist, “keinen Schaden anzurichten”. Stattdessen schaden wir den schutzbedürftigen Patienten, die wir betreuen, dauerhaft. Heute ergreife ich das Wort. Ich tue dies, weil ich weiß, wie giftig die öffentliche Diskussion über dieses höchst umstrittene Thema ist – und wie meine Aussage missbraucht werden könnte. Ich tue dies in dem Wissen, dass ich mich damit einem ernsthaften persönlichen und beruflichen Risiko aussetze. Fast jeder in meinem Leben riet mir, den Kopf unten zu halten. Aber das kann ich nicht mit gutem Gewissen tun. Denn was mit vielen Kindern geschieht, ist viel wichtiger als meine Bequemlichkeit. Und was mit ihnen geschieht, ist moralisch und medizinisch entsetzlich.

Ihre mutige Stimme, die aufgrund ihrer Insider-Erfahrung eine einzigartige Legitimation besitzt, ist Teil eines immer lauter werdenden Chors, der ein Ende dieser hässlichen Tragödie fordert, die unser Land überzieht und so viele unserer Jugendlichen emotional und körperlich vernichtet. “Transgender-Eingriffe schaden Kindern” lautet der Titel einer vom American College of Pediatrics veröffentlichten Erklärung , in der der weltbekannte schwedische Psychiater Dr. Christopher Gillberg mit den Worten zitiert wird, die pädiatrische Transition sei “möglicherweise einer der größten Skandale der Medizingeschichte”. In der AKP-Erklärung werden die Gründe dafür erläutert, wobei jeder Punkt mit Hintergrundinformationen versehen ist:

Pubertätsblocker können zu psychischen Erkrankungen und dauerhaften körperlichen Schäden führen.

Geschlechtsübergreifende Hormone (Testosteron für Frauen, Östrogen für Männer) können die psychische Gesundheit beeinträchtigen.

Weitere Gesundheitsrisiken im Zusammenhang mit Pubertätsblockern und geschlechtsübergreifenden Hormonen sind beispielsweise Osteoporose, Stimmungsstörungen, Krampfanfälle, kognitive Beeinträchtigungen, Sterilität und ein erhöhtes Risiko für Herzinfarkte, Schlaganfälle, Diabetes, Blutgerinnsel und Krebs.

Transgender-Eingriffe bei Kindern sind experimentell und gefährlich.

In dem hochgelobten Buch Unumkehrbarer Schaden: Der Transgender-Wahnsinn, der unsere Töchter verführt (ein “äußerst ernüchternder Bericht über ein beispielloses und rücksichtsloses soziales Experiment, dessen Testpersonen die Körper und die Psyche der emotional Schwächsten unter uns sind”, so John Podhoretz, Herausgeber von Kommentar) konzentriert sich die in Oxford ausgebildete und an der Yale-Law-School promovierte Abigail Shrier besonders auf die Notlage heranwachsender Mädchen und die gefährliche Mischung von Faktoren, denen sie ausgesetzt sind.

Dies ist eine Geschichte, die die Amerikaner hören müssen. Unabhängig davon, ob Sie eine heranwachsende Tochter haben oder nicht, ob Ihr Kind diesem Transgender-Wahn verfallen ist oder nicht, ist Amerika aus Gründen, die allesamt mit unserer kulturellen Schwäche zu tun haben, zu einem fruchtbaren Boden für diese Massenbegeisterung geworden: Eltern werden unterminiert; auf Experten wird sich zu sehr verlassen; Andersdenkende in Wissenschaft und Medizin werden eingeschüchtert; die Meinungsfreiheit gerät erneut unter Beschuss; staatliche Gesundheitsgesetze bergen versteckte Folgen; und es ist eine intersektionelle Ära entstanden, in der der Wunsch, einer dominanten Identität zu entkommen, den Einzelnen dazu bringt, in Opfergruppen Schutz zu suchen.

Die Verlockung für diese gefährdeten Jugendlichen ist subtil und verführerisch, erklärt Shrier.

Das Phänomen, das Mädchen im Teenageralter erfasst… hat seinen Ursprung nicht in der traditionellen Geschlechtsdysphorie, sondern in Videos, die im Internet zu finden sind. Es handelt sich um eine von Internet-Gurus inspirierte Mimikry, ein Gelöbnis mit Freundinnen – Hände und Atem angehalten, Augen zugedrückt. Für diese Mädchen bietet die Transidentität Freiheit von der unerbittlichen Verfolgung durch die Angst; sie befriedigt das tiefste Bedürfnis nach Akzeptanz, den Kitzel der Überschreitung, das verführerische Gefühl der Zugehörigkeit.

Doch wenn man dem Sirenengesang der Geschlechtsdysphorie folgt, kann man Schiffbruch erleiden – “ein Leben lang in Hormonabhängigkeit und entstellende Operationen”. Wie können Eltern ihre Töchter schützen? Shrier macht konkrete Vorschläge.

Schenken Sie Ihrem Kind kein Smartphone.

Geben Sie Ihre Autorität als Elternteil nicht auf.

Unterstützen Sie die Gender-Ideologie in der Erziehung Ihres Kindes nicht.

Bringen Sie wieder mehr Privatsphäre in Ihre Wohnung.

Erwägen Sie große Schritte, um Ihre Tochter vor Schaden zu bewahren.

Hören Sie auf, Mädchen zu pathologisieren.

Habt keine Angst zuzugeben: Es ist wunderbar, ein Mädchen zu sein.

Und was muss die Gesellschaft als Ganzes tun? Alix Aharon (Mitbegründerin von Partners for Ethical Care und Autorin des Vorworts zu einem anderen wichtigen Buch, Erin Brewers ” Transing Our Children”) verkündet kühn: “Die Gender-Industrie, die … Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen verstümmelt, ist in ihrem Kern bankrott. Die Gender-Industrie kann nicht reguliert werden; sie muss abgeschafft werden.”