Dies ist nicht das Skript, das George Soros und seine Lakaien für den Weltkongress der Familien XIII der IOF in Verona, Italien, im Jahr 2019 vorgesehen hatten.

In der Stadt der Liebe, dem malerischen Schauplatz von Shakespeares fiktiver Liebesgeschichte zwischen Romeo und Julia, hielt eine junge Mutter und aufstrebende italienische Politikerin ihre erste große internationale Grundsatzrede zu sozialen Themen. Dies war der dreizehnte Weltkongress der Familien der IOF, der als “das herausragende globale Treffen von Wissenschaftlern, politischen Entscheidungsträgern und Aktivisten, denen die natürliche Familie am Herzen liegt” bezeichnet wurde. Die IOF hatte sich mit wichtigen Mitgliedern der damaligen Regierungskoalition, die das Parlament Itays kontrollierte, zusammengetan, um die Veranstaltung zu sponsern.

Mehrere prominente Geistliche sprachen zu der überfüllten Menge. Eine dieser Ministerinnen, Giorgia Meloni, stahl der Veranstaltung die Show und begeisterte das Publikum mit ihrer lautstarken Verteidigung der natürlichen Familie und der Umarmung von Familienwerten. Die Rede würde Frau Meloni fest als politischen Star etablieren, als jemanden, der in der Lage ist, eine landesweite Bewegung von familienfreundlichen Konservativen und Anhängern von Mitte-Rechts zu inspirieren und anzuführen.

Giorgia Melonis Marsch von der WCF XIII hat drei Jahre gedauert, und am vergangenen Sonntag hat sie Geschichte geschrieben. Frau Melonis Koalition aus Mitte-Rechts-Gruppen hat einen überwältigenden landesweiten Wahlsieg errungen, und es wird erwartet, dass ihre Architektin bald Italiens erste Ministerpräsidentin wird.

Soros wollte nicht, dass Meloni oder ein anderer Redner überhaupt ein Publikum hat, geschweige denn ein nationales. Als bekannt wurde, dass die IOF mit wichtigen konservativen Elementen der italienischen Regierung zusammenarbeitet, um das WCF XIII in Verona zu sponsern, drehte das von George Soros finanzierte Netzwerk durch. Sie organisierten eine beispiellose Serie von Angriffen auf die IOF und ihre Führung, beschuldigten die angesehene gemeinnützige Organisation, eine “Hassgruppe” zu sein, und nannten ihre Führer “Faschisten”. Hunderte von Zeitungsartikeln wurden von linken Publikationen verfasst, in denen die Versammlung verurteilt und ihre Absage gefordert wurde. Der italienische Ministerpräsident mischte sich in die Kontroverse ein und nannte die Ansichten der IOF zur Sozialpolitik “mittelalterlich”. Eine Fraktion nach der anderen der Linken forderte, dass alle eingeladenen italienischen Politiker von der Konferenz zurücktreten sollten. Als dies nicht gelang, wurden zwanzigtausend Demonstranten nach Verona gebracht, um den Veranstaltungsort zu umzingeln und zu versuchen, den Kongress mit Gewalt zu verhindern. Auch das hat nicht funktioniert, und die WCF XIII verlief wie geplant.

Der beispiellose Angriff auf die IOF und ihren Weltkongress der Familien sowie der Versuch, die Organisation und die eingeladenen Redner und Gäste zu zensieren, war ein häufiges Thema der Redner. Frau Meloni bezeichnete die überfüllte Menge als “die beste Antwort, die Sie den Demonstranten hätten geben können… Danke, dass Sie nicht nachgegeben haben. Danke für euren Mut. Danke für die Entschlossenheit, nicht nur heute, sondern seit vielen Jahren. Ihre Arbeit hat zusammen mit der Arbeit vieler anderer Verbände dazu beigetragen, bestimmte Themen am Leben zu erhalten, die dazu bestimmt waren, aus der Politik entfernt zu werden – Sie haben sie lebendig, aktiv und präsent gehalten.”

Meloni begeisterte ihr Publikum dann mit einer leidenschaftlichen, aus voller Kehle vorgetragenen Verteidigung der Familie und der Familienwerte. Sie pries die Tugenden der traditionellen Ehe, wandte sich gegen die Gender-Ideologie, einschließlich der Verwendung von Pubertätsblockern und der “Umwandlung” von Kindern, lehnte Spätabtreibungen ab, lehnte die kommerzielle Leihmutterschaft ab – den Verkauf einer Gebärmutter “an zwei reiche Männer” – und verteidigte das Recht der Frauen, neben den anderen Rollen, die sie für ihre Familien wählen, auch Mutter sein zu wollen. (Siehe dazu den Artikel “Giorgia Meloni in ihren eigenen Worten”).

Frau Meloni fand auch deutliche Worte für diejenigen, die die Ansichten von Befürwortern der Familienpolitik als mittelalterlich abtun wollen. “Wissen Sie, das Mittelalter war auch die Zeit der Kathedralen und Klöster, der Gründung der Comuni, der Universitäten, des Parlaments, die Epoche von Dante, Petrach, Boccaccio, Franziskus und Benedikt. Von Leuten, die nicht wissen, wo Matera liegt, dürfen wir nicht erwarten, dass sie Geschichtsbücher gelesen haben.”

Giorgia Meloni ist eine Verfechterin der Familienpolitik und wird bald eine der mächtigsten Politikerinnen der Welt sein. Ironischerweise – und zum Leidwesen von George Soros – fiel ihr Wahlsieg, der zum Teil auf ihre mitreißende Rede auf dem letzten Weltkongress der IOF (WCF XIII) zurückzuführen ist, genau in die Woche, in der die IOF ihre nächste Weltkongress der Familien in Mexiko-Stadt (WCF XIV), der am 30. September beginnt.

Ich kann nicht umhin, mich zu fragen, welcher aufsteigende Stern, welche bisher wenig bekannte Person mit Einsicht und Charakter auf dem WCF XIV in Mexiko-Stadt auftauchen wird, um Frau Meloni auf der Weltbühne als eine wortgewandte, leidenschaftliche, echte und inspirierende familienfreundliche Führungspersönlichkeit der nächsten Generation zu begleiten.

Nein, das war nicht das Drehbuch, das George Soros im Sinn hatte.