Caroline Farrow, 48, Katholikin, ist eine britische Journalistin und Kommentatorin, die vor allem über “[…] Themen im Zusammenhang mit Katholizismus, Feminismus und den Herausforderungen von Mutterschaft und Familienleben” berichtet. Farrow hat fünf schulpflichtige Kinder und ist mit Robin Farrow verheiratet, einem ehemaligen katholischen Priester, der einige Jahre nach ihrer Heirat zum Anglikanismus konvertierte und derzeit Pfarrer einer Gemeinde in Surrey, England, ist. Der Journalist ist auch für die Kampagnen der Pro-Life- und Pro-Familien-Website CitizenGO in Großbritannien und Irland verantwortlich.

Am 3. Oktober wurde die schlanke, zierliche Frau in ihrer eigenen Wohnung vor den Augen ihrer erstaunten und aufgeregten Kinder verhaftet, während ein Beamter alle elektronischen Geräte im Haus beschlagnahmte.

Die Anschuldigung? Transphobischer” Online-Hass gegen Stephanie Rebecca Hayden, die biologisch als Anthony Halliday geboren wurde und bis 2018 auch als solcher bekannt war, sich aber als Frau identifiziert.

Tatsächlich geht der Rechtsstreit zwischen Hayden und Farrow mindestens bis 2019 zurück, und die britische Justiz hatte bereits in der Vergangenheit eingegriffen, um die Angelegenheit zwischen den beiden zu klären. tweet die sie als beleidigend empfand und die einer ernsthaften Belästigung gleichkamen, und die Angelegenheit ist aus rechtlicher und bürokratischer Sicht ziemlich verworren.

Heute wird Caroline Farrow beschuldigt, Nachrichten in Form von “Memes”, die als “transphobisch” gelten, in einem ziemlich umstrittenen Online-Forum namens Kiwi Farms veröffentlicht zu haben, das inzwischen praktisch abgeschaltet ist. Es gäbe jedoch keine Beweise für diese Behauptungen, es sei denn, ein so genannter “Dritter” behauptet, Farrow sei der Inhaber der Online-Konten, die für die Veröffentlichung der fraglichen Inhalte verantwortlich sind. Farrow hat kategorisch bestritten, dass die beiden Profile “RealMuthaForYa” und “Kit Kat” ihr gehören oder in irgendeiner Weise auf sie zurückgeführt werden können.

Zu den Anschuldigungen trug auch ein Tweet bei, den Caroline Farrow im vergangenen Sommer gepostet hatte. Darin kündigte sie eine von Hallyday/Hayden gegen sie eingereichte Klage an und bezeichnete den Kläger mit dem männlichen Pronomen.

Unter dem Namen Stephanie Rebecca Hayden hatte die Klägerin nämlich bereits im Jahr 2020 eine Zivilklage eingereicht , in der sie mehrere andere Personen beschuldigte, den Kiwi Farms-Benutzernamen “RealMuthaForYa” zur Verbreitung von Hassbotschaften im Internet zu verwenden. Hallyday/Hayden ist kein Unbekannter in hitzigen Rechtsstreitigkeiten, die sich um Anschuldigungen wegen angeblicher Belästigung und diskriminierender Verunglimpfungen von Transgender-Personen drehen, die über soziale und mediale Plattformen verbreitet werden.

Caroline Farrow wurde nach ihrer Verhaftung freigelassen und wartet nun auf weitere Ermittlungen und strafrechtliche Verfolgung.