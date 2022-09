Was die Progressiven unterscheidet, ist ein anderer Grad an Wissen, im gnostischen Sinne des Wortes. In der Tat scheinen sie immer etwas mehr zu erwarten, ungeachtet der Tatsache, dass ihre Version der Realität für gewöhnliche Menschen vielleicht nicht wahr ist. Ist es immer noch unbekannt, dass Männer ein Kind in ihrem eigenen “väterlichen Schoß” zeugen können? Hier kommt ‘Le planning familial’ in Frankreich.

Sie nennt sich selbst eine “feministische und familienbildende Bewegung”. Er “setzt sich für das Recht auf Aufklärung über Sexualität, Verhütung, Abtreibung und die Gleichberechtigung von Frauen und Männern ein”. Sie bekämpft selbstverständlich “alle Formen von Gewalt und Diskriminierung”. Und er macht es sich zur Aufgabe, der Welt mitzuteilen, dass das Ziel, dass ein Mann ein Kind in seinem eigenen “Schoß” empfängt, für jeden absolut erreichbar ist, so dass er dieses Ereignis mit einer kleinen Zeichnung illustriert, die auf Profilen verbreitet wird sozialwo jedoch eingeräumt wird, dass “Mensch” eine Transgender-Person, die “mit einer Vulva, einer Vagina und einer Gebärmutter geboren wurde und sich als Mann identifiziert.

Das Gute, oder besser gesagt das Schlechte, ist, dass die französische Ministerin für Chancengleichheit, Isabelle Rome, die Aktivitäten der Lügenpropagandisten lobt und unterstützt, weil sie sie als “eine wesentliche historische Vereinigung für die Rechte der Frauen und für den Zugang zu Verhütung und freiwilligem Schwangerschaftsabbruch” betrachtet.

Es ist nicht das erste Mal, dass der verzerrte Wunsch, die menschliche Natur zu vergewaltigen und damit ihr geordnetes Funktionieren zu stören, bekräftigt wird. Auf internationaler Ebene wird in den Chroniken regelmäßig über monströse Experimente berichtet, aber unseres Wissens nie mit öffentlicher Finanzierung, auf die “Le planning familial” stolz sein kann, auch wenn sie sich über eine Kampagne der französischen extremen Rechten beschwert, die darauf abzielt, der Gruppe die staatliche Finanzierung zu entziehen.

Die schärfsten Gegnerinnen der Leugnung biologischer Daten scheinen Feministinnen zu sein, die von Trans- und Queer-Aktivistinnen mit Beschimpfungen und Drohungen als “terf” (Akronym für “trans-exclusionary radical feminist”) bedroht werden, ähnlich wie die britische Schriftstellerin J.K. Rowling.

Aber hier kommt noch ein schreckliches Paradox hinzu: Reuige Männer könnten sich an “Le planning familial” wenden, nicht nur um “schwanger” zu werden, sondern vor allem aus dem mörderischen Drang heraus, einen Menschen zu unterdrücken. Gleichheit um jeden Preis kostet zu viel. Gerade im Streben nach einer Utopie wurden die schlimmsten Verbrechen der Geschichte begangen.