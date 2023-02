Finnlands führender Experte für “pädiatrische Gender-Medizin” hat den Druck zur “Transition” von Kindern mit Geschlechtsdysphorie entlarvt, eine Praxis, die vom sozialistischen und liberalen Establishment im Westen stark gefördert wird. Befürworter der Verabreichung von Pubertätsblockern und intersexuellen Hormonen an Kinder sowie der Möglichkeit, sie einer Genitalverstümmelung zu unterziehen, bezeichnen diese Praktiken als “geschlechtsbestätigende Behandlungen”. Dr. Riittakerttu Kaltiala, Professor für Jugendpsychiatrie an der Universität Tampere in Finnland, prangerte diese Praktiken jedoch an, indem er sie beim Namen nannte: “soziale Übergänge”, die den Kindern aufgezwungen werden. Wenn man Kindern erlaubt, sich mit einem anderen Geschlecht zu identifizieren, andere Pronomen zu verwenden und Toiletten und Einrichtungen zu benutzen, die nicht ihrem wirklichen Geschlecht entsprechen, wird die Geschlechterverwirrung der Kinder aufrechterhalten und ein starker sozialer und psychologischer Eingriff in die Entwicklung des Kindes vorgenommen.

Vier von fünf Kindern, die in jungen Jahren mit einer Geschlechtsverwirrung zu kämpfen haben, wachsen aus dieser heraus und identifizieren sich wieder mit ihrem wahren Geschlecht, so Kaltiala, so dass ein Eingreifen in diese Angelegenheit schädlich sein kann. Darüber hinaus zeigte eine finnische Studie, dass sich die psychische Gesundheit von Menschen, die als Kinder eine Hormonbehandlung erhielten, im Erwachsenenalter verschlechterte. Dennoch, Prof. Kaltiala argumentiert, dass Behandlungen aufgrund der Geschlechtsidentität nicht vor dem Erwachsenenalter beginnen sollten.

Was hat die sozialistische Regierung Finnlands angesichts dieser einfachen Aussagen von Experten und nachgewiesenen wissenschaftlichen Beweisen beschlossen zu tun? Die sozialkommunistische Mehrheit hat in den letzten Tagen ein neues “fortschrittliches Gesetz” über Rechte verabschiedet, das die Änderung des rechtlichen Geschlechts erheblich erleichtert. Premierministerin Sanna Marin verabschiedete am Mittwoch, den 1. Februar, ein Gesetz, das vorsieht, dass Transgender-Personen ab 18 Jahren ihr Geschlecht durch eine Selbstdeklaration legal ändern können und nicht länger ein aufwändiges medizinisches und psychiatrisches Genehmigungsverfahren durchlaufen müssen. Dies ist nur ein erster Schritt.

Ein Großteil der Koalition und der LGBTI-Befürworter forderte und fordert immer noch, das Alter für die Selbstanzeige auf 14 oder 16 Jahre zu senken, und einige fordern auch die Abschaffung der elterlichen Zustimmung für Minderjährige. Die Sozialisten und Lobbyisten wollen uns den einzigen Fortschritt aufzwingen, den sie kennen und der gegen die menschliche Natur, die Realität und sogar die Wissenschaft gerichtet ist.