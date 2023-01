Share on WeChat

Während die überwiegende Mehrheit der Polen offiziell als katholisch bezeichnet wird, wurde der Status der Kirche in den letzten Jahren durch ihre Unterstützung für ein unpopuläres, nahezu vollständiges Abtreibungsverbot und durch Enthüllungen über sexuellen Missbrauch von Kindern durch Mitglieder des Klerus und Nachlässigkeit von Bischöfen beeinträchtigt im Umgang mit dem Thema, wie Notes from Poland berichtet.

Seit 1980 führt die katholische Kirche in Polen eine jährliche Studie darüber durch, wie viele Menschen die Messe besuchen und die Kommunion empfangen. An einem Sonntag im Jahr erfasst jede Kirchengemeinde im Land Zahlen und übermittelt sie an das Institut für Katholische Kirchenstatistik (ISKK).

Die ISKK errechnet dann bundesweit, welcher Anteil der Katholiken, die zur Messe gehen mussten – also Personen ab sieben Jahren und Bettlägerige und mobilitätseingeschränkte Senioren ausgenommen – an diesem Tag tatsächlich gekommen sind.

Die neuesten Zahlen zeigen, dass 28,3% an der Messe im Jahr 2021 teilnahmen, was einem Rückgang von 36,9% im Jahr 2019 entspricht (die Umfrage wurde 2020 aufgrund der Pandemie nicht durchgeführt). 2011 lag die Zahl bei 40%; 2001 bei 46,8%; 1991 bei 47,6%; und 1981 bei 52,7%.

Der Anteil der Kommunionempfangenden sank derweil auf 12,9% im Jahr 2021, nachdem er 2019 bei 16,7% gelegen hatte. Im Gegensatz zu den Besuchszahlen waren die Kommunionempfangszahlen zuvor gestiegen: von 8,1% im Jahr 1981 auf 10,8% im Jahr 1991, 16,5% in 2001 und 16,1% im Jahr 2011.

Auch andere Forschungen haben in den letzten Jahren auf einen Rückgang der religiösen Praxis hingewiesen. Umfragen der staatlichen Forschungsagentur CBOS ergaben, dass im August 2021 43% der Polen angaben, ihre Religion mindestens einmal pro Woche auszuüben, gegenüber 69,5% im Jahr 1992. 87% erklärten sich jedoch immer noch als gläubig.