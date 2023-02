Wenn ein katholischer Christ wegen seines “Glaubens an Gott, den Vater, an den Sohn Jesus Christus und an den Heiligen Geist” getötet wird, verwendet die Kirche die Formulierung “in odium fidei” und öffnet damit die Tür zur kanonischen Seligsprechung.

Der Jahresbericht der Agentur Fides, der vor einigen Tagen veröffentlicht wurde, informiert uns darüber, dass im Jahr 2022 weltweit 18 “Missionare” getötet wurden, d.h. Frauen und Männer, die aufgrund der empfangenen Taufe – die jeden Christen zu einem Missionar macht – ihr Leben hingegeben haben, um Christus in den ärmsten, schwächsten, ausgegrenzten und kränksten Brüdern und Schwestern zu dienen, die von der Gesellschaft des Erfolgs und des Überflusses in Wirklichkeit als “Ausschuss” betrachtet werden, der keiner Aufmerksamkeit wert ist. Missionare und Zeugen des Glaubens, der Hoffnung und der Nächstenliebe, ohne ausdrücklich den Begriff “Märtyrer” zu verwenden, um einer offiziellen Anerkennung nicht vorzugreifen, die allein in der Verantwortung der Kirche liegt. Der Begriff Märtyrer leitet sich jedoch vom griechischen Wort martyras” ab, was so viel wie Zeuge bedeutet.

Die sehr spärliche Chronik, die uns vorliegt, berichtet von Priestern, die auf dem Weg zur Messe getötet wurden.

Eine Ordensfrau, eine Ärztin, die während ihres Dienstes im medizinischen Zentrum der Diözese ermordet wurde, hatte sich verpflichtet, jeden zu behandeln, der um Hilfe bittet, unabhängig von Geschlecht, Religion, ethnischer Zugehörigkeit, Stammeszugehörigkeit oder anderen Faktoren.

Sieben Priester und 2 Nonnen in Afrika getötet. Eine Nonne, die bei einem Überfall auf die Mission, in der sie arbeitete, ums Leben kam: Statt an die Rettung ihres eigenen Lebens zu denken, rannte sie los, um die im Wohnheim untergebrachten Mädchen zu beschützen (Fälle von sexueller Gewalt und Entführung für jeden unlauteren Handel sind an der Tagesordnung!).

Ein Laienhelfer wird auf dem Weg zur Kirche auf der Straße getötet, um in Abwesenheit eines Priesters einen Wortgottesdienst zu leiten.

Unter den getöteten Missionaren waren auch zwei Italienerinnen: Schwester Maria de Coppi, 60 Jahre in Mosambik, und Schwester Luisa Dell’Orto, 20 Jahre in Haiti, nachdem sie in Kamerun und Madagaskar den “Letzten” gedient hatte.

Während wir tagtäglich und zu Recht über Kriegstote, Todesfälle durch Covid, Todesfälle am Arbeitsplatz, Morde im Straßenverkehr und Frauenmorde informiert werden, ziehen die Mainstream-Medien einen fast vollständigen Schleier des Schweigens über die Toten, die aus Liebe zu Christus und zu jedem Menschen, der als “Bruder” betrachtet wird, in den Tod gegangen sind, ohne für sich selbst andere Rechte zu beanspruchen als das Recht, den Bedürftigen zu dienen.

Die erste Kategorie von Nachrichten erfüllt unser Herz und unseren Verstand mit Angst und Schrecken, niedergeschmettert von einer Art Triumph des Bösen, der keine Grenzen kennt. Ohnmächtige Zuschauer, die nichts als neuen Hass und Rachegefühle hervorrufen können.

Der zweite tröstet und erleuchtet uns mit dem Licht des Guten, das wir getan, gesehen und berührt haben, auch wenn er von Trauer und tiefen Gefühlen durchdrungen ist. Das Böse, so übermächtig und gewalttätig es auch sein mag, ist nicht der “Herr der Welt”. Das Gute ist da, es existiert und kann nicht unterdrückt werden, wenn es wahr ist – wie es wahr ist -, dass diese 18 Missionare/Zeugen den Weg für andere öffnen, die, den Fußstapfen Christi und ihrem Lebensbeispiel folgend, die Mission des Dienstes an der Menschheit fortsetzen werden. So ist es seit zweitausend Jahren, und wir können sicher sein, dass es “usque ad consumationem saeculorum” so sein wird.

Gutes Saatgut kann nur gute Früchte tragen, die unsere Zeit dramatisch braucht. Wie der heilige Paul VI. lehrte, braucht die Welt keine “Solons”, “Influencer”, Professoren des Nihilismus und des schwachen Denkens. Sie braucht “Zeugen” für die Schönheit des Guten und des Lebens.