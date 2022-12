“Im Laufe der menschlichen Ereignisse wird es für Menschen guten Glaubens manchmal notwendig, sich gegen den Missbrauch von Macht auszusprechen. Dies sollte nur nach ernsthafter und gebetsvoller Überlegung geschehen, und selbst dann in einer Haltung der Demut und mit Respekt vor den von Gott eingesetzten Autoritäten. Ein solcher Protest sollte in der Hoffnung geäußert werden, dass die zivilen Behörden, die Rechte und Freiheiten aushöhlen, ihrer Verantwortung als deren rechtmäßige Hüter doch noch gerecht werden können.”

So beginnt die Frankfurter Erklärung der christlichen und bürgerlichen Freiheiten, die kürzlich von besorgten Pastoren aus aller Welt veröffentlicht und inzwischen von fast 6.000 Menschen unterzeichnet wurde. In den fünf Artikeln verteidigen die Autoren die christliche Weltanschauung gegen die Übergriffe zunehmend totalitärer Staaten, die versuchen, alle Lebensbereiche zu beherrschen, insbesondere die des Gewissens und die der Kirche.

In Artikel 1 bekräftigt die Erklärung, dass Gott “in der Heiligen Schrift und im Gewissen der Menschen eine unveränderliche Moral offenbart hat, die in seinem eigenen Charakter wurzelt und die das Wesen des guten und bösen Verhaltens für alle Menschen zu allen Zeiten definiert”. Aufgrund dieser Wahrheit bestreitet die Erklärung “[ies] das Recht jeder irdischen Autorität, die Moral zu definieren und von ihren Bürgern bedingungslosen Gehorsam zu verlangen, wenn sie im Widerspruch zu seinem Gesetz steht.”

In Artikel II erklären die Verfasser der Erklärung unmissverständlich, dass “objektive Wahrheit existiert und aus der Offenbarung Gottes in der Schrift und der Natur sowie aus allen Tatsachen, die glaubhaft überprüft werden können, abgeleitet werden kann”. Wichtig ist, dass sie hinzufügen, dass sie “die Wissenschaft unterstützen, die versucht, durch die wissenschaftliche Methode und Debatte die Wahrheiten zu entdecken, die Gott in die natürliche Welt eingebaut hat”. In der Tat unterstützen sich Offenbarung und wissenschaftliche Fakten gegenseitig, da sie beide aus derselben Quelle stammen: Gott.

Die Autoren lehnen jedoch “jegliche Täuschung, Angstmacherei, Propaganda und Indoktrination durch den Staat und die Massenmedien” in Bezug auf “Wahrheiten” ab, die nicht mit der Offenbarung und den Fakten übereinstimmen. Darüber hinaus lehnen sie “die Behauptungen eines so genannten ‘wissenschaftlichen Konsenses’ ab, der die wissenschaftliche Methode aufgibt und die Bedenken Andersdenkender ignoriert oder unterdrückt” und lehnen den Szientismus ab, der weltanschauliche Behauptungen aufstellt, die über das hinausgehen, was die Wissenschaft tatsächlich beweisen kann.

In Artikel III der Erklärung wird die große Wahrheit ausgesprochen, die jeder Christ und Jude auswendig kennen sollte und die zur Anerkennung der allgemeinen Menschenrechte geführt hat:

“Jeder Mensch ist nach dem Bild und Gleichnis Gottes(imago Dei) geschaffen und besitzt daher eine eigene Würde und einen eigenen Wert sowie bestimmte unveräußerliche Rechte und Freiheiten, die für ein menschenwürdiges Leben erforderlich sind.”

Zu diesen Rechten gehören das Recht auf öffentliche Gottesdienste, das Recht auf persönliche Beziehungen und das Recht auf Teilnahme an wichtigen Momenten des menschlichen Lebens, wie z. B. die Eheschließung in einem öffentlichen Rahmen, die Anwesenheit bei der Geburt eines Kindes, die Teilnahme an einer Beerdigung und das gemeinsame Essen mit anderen. Die Autoren erwähnen diese Rechte, weil allzu viele Regierungen sie außer Kraft gesetzt haben, als sie drakonische COVID-Sperren einführten. In der Tat erlaubten einige Regierungen, dass Stripclubs und Spirituosenläden während der COVID als “wesentliche Dienstleistungen” geöffnet bleiben, während sie Gottesdienste und andere religiöse Versammlungen verboten haben.

In Artikel IV bekräftigen die Autoren

dass alle irdischen Autoritäten ihre Autorität (“das Recht, dass man ihnen gehorcht”) von Gott ableiten, der über allem steht und dem alle Rechenschaft ablegen müssen. Wir glauben, dass er ihre unterschiedlichen Verantwortungsbereiche(d.h. Mandate) festgelegt und damit ihrer Autorität Grenzen gesetzt hat.”

Insbesondere hat Gott getrennte Sphären für den Staat, die Kirche und die Familie geschaffen, deren Grenzen respektiert werden müssen. Gott hat dem Staat die Verantwortung übertragen, “das Gute zu belohnen und das Böse zu bestrafen und … zu schützen[ing] die gottgegebenen Rechte und Freiheiten, die allen Menschen zustehen”. Der Kirche wurde die Vollmacht gegeben, “durch die Verkündigung des Wortes Gottes alle Völker zu Jüngern zu machen und erlöste Glaubensgemeinschaften zu gründen und zu verwalten, die unter der Autorität Christi leben”. Und der Familie hat Gott die Vollmacht gegeben, “den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die sexuelle Treue zu fördern und die Kinder zu schützen, zu versorgen, zu erziehen und sie auf den Weg des Herrn zu bringen.”

Aufgrund dieser Aufteilung der Zuständigkeiten haben die Autoren

“lehnen die Tendenz der Regierungen ab, die Überzeugungen und das Verhalten ihrer Bürger zu zentralisieren, indem sie eine autoritäre Gesellschaft schaffen, in der der Staat absolut ist. Ein solcher Totalitarismus und Etatismus beruht auf Überzeugungen, die Gut und Böse und die Natur des Menschen grundlegend neu definiert haben und im Widerspruch zur göttlichen Ordnung der Dinge stehen”.

In Artikel V schließlich bekräftigt die Erklärung die Unabhängigkeit der Kirche vom Diktat des Staates. Sie erklärt, dass “das Gebot Christi, dem Kaiser(d.h. der zivilen Autorität) zu geben, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört, die funktionale Unabhängigkeit der Kirche vom Staat begründet”. Aus diesem Grund lehnen die Autoren ab

“dass irgendeine andere Autorität die Hoheit über die Kirche hat, um ihre Angelegenheiten in Fragen des Glaubens und der Praxis zu regeln oder ihre Aktivitäten auf einen unwesentlichen Status zu verweisen. Wir lehnen daher alle Handlungen des Staates ab, die der Kirche Zwangsmaßnahmen auferlegen und ihre Aktivitäten, die als Dienst an ihrem Herrn unternommen werden, kriminalisieren, hemmen oder reglementieren.”

In ihrer Schlussfolgerung lobt die Frankfurter Erklärung jene Regierungen, die die individuellen und religiösen Freiheiten respektiert haben, und ruft jene Regierungen, die diese Freiheiten missachtet haben, zur Buße auf, sowie jene Regierungen, die Kirche und Familie aktiv dem Staat unterordnen wollen:

“Wir sagen respektvoll, aber bestimmt (wie die drei Hebräer, die sich weigerten, Nebukadnezars goldene Statue anzubeten): ‘Wir haben es nicht nötig, dir in dieser Sache zu antworten. Der Gott, dem wir dienen, ist in der Lage, uns vor euch zu retten, und er wird uns aus eurer Hand befreien. Aber selbst wenn er es nicht tut, sollst du wissen, dass wir deinen Göttern nicht dienen und die Götzen, die du aufgestellt hast, nicht anbeten werden.”

In der kürzlich veröffentlichten Frankforter Erklärung der christlichen und bürgerlichen Freiheiten ruft eine internationale Gruppe von Pastoren dazu auf, dass der Staat sowohl die ihm von Gott gesetzten Grenzen als auch die Autoritätsbereiche von Kirche und Familie anerkennt. Auch wenn es nicht leicht sein wird, Schurkenstaaten von ihrem unersättlichen Streben nach Dominanz in allen Lebensbereichen abzubringen, ruft die Erklärung die Christen dazu auf, stark zu sein: