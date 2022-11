Vertreter der Internationalen Organisation für Familie und des Portals iFamNews , Brian Brown, Präsident von IOF und der Gründer unseres Portals, Marko Respinti , Chefredakteur von iFamNews und Marija Stajić , Mitherausgeberin und Autorin unseres Portals, sowie Angela Gandra Martins, Brasiliens Staatssekretärin für Familienangelegenheiten, nahmen an der Tafel Herausforderungen der Familie in der Moderne an die Welt . Moderiert wurde das Panel von Radoš Pejović, Präsident der Nationalen Stiftung für Familienfragen und Demografie.

Am Ende dieses ersten Panels , Dr. Danica Grujičić , Präsidentin der Stiftung „Together for Youth“ – prof. Dr. Danica Grujičić, Gastgeberin und Organisatorin des Internationalen Jugendgipfels „Open World“, unterzeichnete eine Vereinbarung über die Zusammenarbeit mit Radoš Pejović , dem Präsidenten der Nationalen Stiftung für Familienfragen und Demographie.

Dr. Danica Grujičić , Präsidentin der Stiftung Together for Youth – prof. Dr. Danica Grujičić” unterzeichnet einen Kooperationsvertrag mit Radoš Pejović , Präsident der Nationalen Stiftung für Familienfragen und Demographie

Soziale Netzwerke sind unversöhnlich

In ihrer Ansprache wies Marija Stajić darauf hin, dass zu jeder Zeit, zu jedem Zeitpunkt der Geschichte, in jedem Teil der Erde, ein junger Mensch, der die Geschlechtsreife erreicht, ähnliche Prüfungen durchmacht. Und als ob das an sich nicht schwierig wäre, werden diese Versuchungen für die Jugend von heute durch digitale Technologien, neue Suchtformen und die Offenlegung von Intimität in sozialen Netzwerken, in denen alles permanent aufgezeichnet wird, noch erschwert. Frühere Generationen konnten sich manche Jugendfehler und Dummheit leisten – die sozialen Medien haben euch das genommen. Früher konnte sich jemand vor der Gesellschaft blamieren, heute sind solche Ereignisse zu „Cringe“-Momenten geworden, die nicht nur von denen aus unserer Gesellschaft oder Schule gesehen werden, sondern potenziell für Menschen jeden Alters und aus allen Klimazonen zugänglich sind. Und für immer. Also an Ihren zukünftigen Arbeitgeber, an Ihren zukünftigen Ehemann oder Ihre zukünftige Ehefrau und an Ihre zukünftige Schwiegermutter oder Schwiegermutter. Soziale Netzwerke vergeben nichts.

Angela Gandra Martins , Brasiliens Staatssekretärin für Familienangelegenheiten und Marija Stajić , Mitherausgeberin des Portals iFamNews

Die allgegenwärtige Kultur des Casual Dating (die sogenannte Hook-Up-Kultur ) sagt Ihnen, dass Sie sich so viel wie möglich amüsieren sollten, sich von der anderen Person nehmen, was Sie wollen und nicht die Konsequenzen tragen müssen – Sie müssen sich nur „schützen“. Es ist sehr naiv zu glauben, dass wir ohne Konsequenzen tun können, was wir wollen. Eine hypersexualisierte Gesellschaft bietet Ihnen die Illusion von Schutz, und wenn dieser Schutz versagt, und früher oder später versagen muss, verkaufen Ihnen verschiedene Branchen in derselben Gesellschaft Lösungen für „Probleme“.

Derzeit ist die aktuellste die sogenannte Gender-Ideologie, die die biologische Natur des Menschen als bisexuelles Wesen leugnet und uns einzureden versucht, dass jemand “im falschen Körper” geboren werden kann und dass solche Personen eine Geschlechtsumwandlungsoperation benötigen – d.h. Gender Matching – und lebenslange Hormontherapie, – betonte Stajić.

Brasilien auf dem Weg zur Erhaltung der natürlichen Familie

Angela Gandra Martins , Brasiliens Staatssekretärin für Familienangelegenheiten, betonte, dass in der brasilianischen Verfassung die Familie als Grundeinheit der Gesellschaft definiert sei, die besondere Fürsorge des Staates erfordere. Auch in der Präambel der UN-Kinderrechtskonvention heißt es, dass ein Kind um seiner vollen und harmonischen Persönlichkeitsentwicklung willen in einer harmonischen, familiären Atmosphäre aufwachsen soll, erfüllt von Liebe, Glück und Verständnis. Der Erfolg der Politik besteht darin, dass wir das, was als Dachgesetz definiert wird, im wirklichen Leben umsetzen, und das ist nicht einfach oder überhaupt nicht einfach.

Lassen Sie die Familie Ihre uneinnehmbare Festung sein, die Sie ständig bewachen

Marko Respinti , Chefredakteur des Portals iFamNews , wies darauf hin, dass die Medien im Kampf um die natürliche Familie entscheidend seien und das Portal International Family News an vorderster Front gegen die gut finanzierten Mediengiganten stehe, aber das egal bei alledem steht es fest auf der Seite der Wahrheit, denn es lohnt sich.

Wir tun es jeden Tag in 9 Weltsprachen. Wir berichten über die Würde und Schönheit der Familie und Familienwerte, persönlich und gesellschaftlich. Wenn es keine Familie gäbe, würde die Gesellschaft, in der wir leben, auseinanderfallen: Wer würde in Unternehmen arbeiten, wer würde Rentenkassen füllen, worauf würde die Gesellschaft aufbauen?

Die Familie ist schön, die Familie verdient es, geschützt zu werden, die Familie ist es wert, aufgebaut zu werden, denn die Familie ist die Zukunft!

Marko Respinti , Chefredakteur des iFamNews -Portals und Radoš Pejović, Präsident der Nationalen Stiftung für Familienfragen und Demographie

Denken Sie daran, dass die Familie Ihre Ressource im Guten wie im Schlechten ist. Als Journalistin ist es meine Pflicht, die Familie und die Wahrheit über die Bedeutung der Familie jeden Tag zu verteidigen. Wir können das nicht ohne Sie tun. Wir brauchen euch junge Menschen, die sich engagieren, uns gute Nachrichten schicken, um gemeinsam zu zeigen, warum es sich lohnt, für die Familie zu kämpfen, aber auch schlechte Nachrichten, um jene Phänomene offenzulegen, vor denen sich Familien hüten müssen. Reden wir über Familie! Haben wir keine Angst zu reden!

Sprechen Sie über die Familien, aus denen Sie stammen, und die Familien, die Sie sicher gründen werden – lassen Sie es Ihre uneinnehmbare Festung sein, die es wert ist, bewacht zu werden! So können wir Dinge ändern. Es ist keine Utopie, es ist möglich, glauben Sie mir! – schloss Respinti.

Sie verändern den Lauf der Geschichte – das ist wesentlich

Brian Brown , Präsident der International Organization for the Family und Gründer unseres Portals iFamNews , ging auf die strukturellen Herausforderungen bei der Bewahrung der natürlichen Familie in der Welt ein.

Wenn wir uns in irgendeinem Teil der Welt umsehen, sehen wir den dramatischen Zerfall der Familie. Die Scheidungsrate stieg ab den 1960er Jahren sprunghaft an. Jahrhundert. Etwas hat sich verändert. Gewiss, es gibt Dinge in der Familie, die sich nicht ändern, egal wo auf der Welt, und das Familienleben ist voller Probleme. Der Kampf, gut zu uns selbst und anderen zu sein, ist universell. Die Ehe ist ein Zustand, in dem wir lernen, Unterschiede zu überwinden und lernen, bessere Menschen zu sein. In der modernen Welt wird es immer schwieriger, diese Unterschiede zu überwinden, und das sind die strukturellen Herausforderungen, von denen ich spreche. Warum ist es heute schwierig, einen Konflikt zu überwinden, ohne dass es zwangsläufig zu einer Scheidung kommt? Warum werden Familien zwangsläufig getrennt? Unsere Vorfahren stellten sich nicht den Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen: leicht verfügbare Pornografie, der schwindelerregende Aufstieg und die Verfügbarkeit von Hochtechnologie in den Händen eines jeden von uns. Das sind keine Probleme, die ihren Ursprung in der Familie haben, sondern strukturelle Herausforderungen im Funktionieren der Familie, denen sich jede moderne Familie heute stellen muss.

Marija Stajić , Mitherausgeberin des Portals iFamNews, und Brian Braun , Präsident der International Family Organization und Gründer des Portals iFamNews .

Die Internationale Organisation für die Familie basiert auf der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die besagt, dass die Familie gut ist, dass sie geschützt werden sollte, dass sie auf der gegenseitigen Durchdringung und Ergänzung von Männern und Frauen, Vätern und Müttern beruhen sollte, Ehemänner und Ehefrauen, die alle Kinder, die das Paar auf die Welt bringt, in Liebe großzieht.

Eine andere Sache, die sich heute abzeichnet, ist das Muster, dass die Familie ein Problem für die moderne Gesellschaft darstellt: dass sie Schwierigkeiten schafft, dass sie veraltet ist, dass sie traditionell ist und dass wir unsere Beziehung zur Tradition aufbrechen sollten, die den menschlichen Fortschritt behindert. Es ist im Westen zu einer Konstante geworden: in der Politik, in der Bildung, in der Wirtschaft, in allem, was uns umgibt, und deshalb werden wir ständig wegen unserer christlichen und traditionellen Werte angegriffen. Die Freiheit ist weg. Anstatt darüber zu debattieren, werden die sog Liberale bringen uns überall und an jedem Ort zum Schweigen. Die schlechte Nachricht ist, dass es noch schlimmer wird. Wenn du für die natürliche Familie stehst, stehst du außerhalb des begreifenden Diskurses. Wir sehen das auf Facebook, auf Twitter… Diejenigen, die sich für liberal halten, sind absolut intolerant gegenüber denen, mit denen sie nicht einverstanden sind!

Einige Länder, wie Ihr Nachbar Ungarn, haben es geschafft, sich dagegen zu wehren. Aus diesem Grund wird Ungarn weltweit in den Medien dämonisiert. Allerdings sind die Ergebnisse aus dem Jahr 2015 Die dortige Familienpolitik hat uns vor Augen geführt, dass es möglich ist, die Stellung der Familie auch in anderen Ländern zu verbessern. Sie machten sich keine Gedanken darüber, was ihre Gegner dazu sagen würden.

Dies führte mich zu dem Schluss, dass, egal wie schlimm die aktuelle Situation ist, mit ein wenig Anstrengung und ein wenig Mut die Welt sich ändern kann!

Die dritte Sache ist, dass es heute notwendig ist, die Komfortzone zu verlassen. Wir wissen, dass es Probleme in den Beziehungen zwischen Amerika und Serbien gab. Dies sollte uns nicht daran hindern, uns in Bezug auf Familie und Familienwerte zu vereinen. Bauen wir unsere Gesellschaften auf, indem wir voneinander lernen. Niemand garantiert uns, dass wir erfolgreich sein werden, aber wir sind aufgerufen, die Wahrheit zu bezeugen, auch wenn wir jeden Tag Kämpfe verlieren.

Glauben Sie nicht, dass der Fortschritt der Menschheit im Widerstand gegen die natürliche Familie, gegen die Freiheit, gegen die Religion, gegen die Tradition begrenzt ist. Das stimmt einfach nicht. Die Geschichte bewegt sich auf und ab und hängt ausschließlich von Ihnen ab.