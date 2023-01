Share on WeChat

Die Anwälte der Thomas More Society haben einen Vergleich in der Klage gegen David Daleiden und die University of Washington (UW) erreicht, wie LifeNews berichtet.

In der Klage geht es um die von Daleiden angeforderten Unterlagen über das „National Clearinghaus“ der UW für fötale Gewebe und Organe abgetriebener Babys. Das Bundesbezirksgericht genehmigte gestern den Vergleich und machte damit den Weg frei für das Ende eines sechsjährigen Rechtsstreits, der drei Berufungen beim Neunten Bundesberufungsgericht umfasste. Die Klage wurde ursprünglich im August 2016 von einer anonymen Gruppe von Mitarbeitern der Abtreibungs- und Fötusgewebeforschung eingereicht, nachdem Daleiden im Februar 2016 Dokumente über ihre vom Steuerzahler finanzierten Programme an der UW angefordert hatte.

In der Einigung sicherte sich Daleiden eine Vereinbarung, um erhebliche zusätzliche öffentliche Dokumente zu erhalten, die sich auf den Kauf, die Verarbeitung und den Verkauf von Organen und Gewebe von abgetriebenen menschlichen Föten durch die UW beziehen. Daleiden hatte sich darum bemüht, dass die Berufsbezeichnungen in den Unterlagen nicht geschwärzt werden, und die Vergleichsvereinbarung sieht diese Berufsbezeichnungen vor. Die Thomas More Society sicherte sich auch eine Zahlung von 30.000 Dollar für Anwaltskosten von der UW, gemäß einer Gegenklage gegen die UW wegen Verstößen gegen das Washington Public Records Act.

Der Vergleich schreibt vor, dass die UW zahlreiche Dokumente und Unterlagen zu Vereinbarungen zwischen den medizinischen und Forschungsprogrammen der Universität und Planned Parenthood oder anderen Abtreibungsanbietern innerhalb eines bestimmten Zeitraums zur Verfügung stellen wird.

Der Vergleich verlangt auch die Freigabe von Mitteilungen und Handbüchern, die sich mit Richtlinien oder Verfahren befassen, sowie von allen Unterlagen, die sich mit dem Erwerb oder der Verwendung von menschlichem fötalem Gewebe, menschlichen fötalen Organen, menschlichen fötalen Zellprodukten, menschlicher fötaler Plazenta und/oder anderen menschlichen Empfängnisprodukten aus induzierten Abtreibungen befassen, sowie von nachfolgenden Forschungsarbeiten, Finanzunterlagen, Verträgen, Förderanträgen, Korrespondenz und Berichten.

Hintergrundinformationen zu verwandten Fällen, in denen die Thomas More Society den Enthüllungsjournalisten David Daleiden und seine Arbeit zur Aufdeckung der angeblichen Beteiligung von Planned Parenthood am Handel mit Körperteilen abgetriebener Babys vertritt, finden Sie hier.