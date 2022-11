“Mit diesen Bildern möchte ich zeigen, dass es einen Weg und eine Möglichkeit gibt, sein Leben zu beenden, und dass man ein großartiges Ergebnis erzielt, wenn man es schafft, dass die Menschen die letzten Momente ihres Lebens in Gelassenheit und ohne Einsamkeit verbringen. Es ist sehr wichtig, diese Botschaft zu verbreiten. Die Gewissheit, dass man begleitet werden kann, um sein Leben in Würde beenden zu können, ist entscheidend. Aber an einigen Orten in Italien fehlen solche Dienste”. Das sagte der Fotograf gegenüber “iFamNews Marco Grassigeboren in Livorno, Sohn eines Vaters, dessenVerein für Palliativmedizin in Livornound die Bilder, von denen er spricht, sind seine eigenen Schwarz-Weiß-Aufnahmen des Lebens, der Gefühle und der Liebe, die er erlebt hat dasHospiz des Krankenhauses der toskanischen Stadt.

Sie sind jetzt in Pietrasanta, Lucca, in der Sala del San Leone vom 22. Oktober bis 13. November zu sehen. 32 Fotos zum Nachdenken über das Ende des Lebens und diejenigen, die unheilbar Kranke auf ihrem letzten Weg mit Gelassenheit und Liebe begleiten. Die Bilder, die das Ergebnis von dreimonatigen Dreharbeiten in der besagten Station in Livorno sind, wurden ursprünglich auf dem Palliativpflegekongress in Rimini im November 2019 ausgestellt und waren ein großer Erfolg.

Die Leiterin dieser Abteilung ist Dr. Costanza Galli, eine Nonne. Ja, das Ende des Lebens ist ein kontroverses, emotionales und allumfassendes Thema. Aber jeder, der die letzten Momente im Leben eines geliebten Menschen begleitet hat, weiß, dass dies ein entscheidendes Thema ist.

Der Kontakt mit dieser Realität, die Menschlichkeit des Personals und die Aufmerksamkeit, die dem sterbenden Vater zuteil wurde, veranlassten Grassi, das Projekt “Awareness” zu konzipieren. Die Fotos, die er zeigt, zeigen die tägliche Arbeit in der Gasse.

Die Kraft dieser Momente des Lebens, ja, des Lebens!, wirkt und ist wichtiger als Worte.

Unheilbare Krankheiten, Leiden und die fehlende Hoffnung auf Genesung sind heikle Situationen, die die Hilfe qualifizierter und sensibler Menschen erfordern, die dort arbeiten können, wo sie ein freundliches Umfeld vorfinden. Und die Hospize, die in Italien 1999 per Ministerialerlass eingerichtet wurden, sind genau für die Aufnahme von Sterbenskranken vorgesehen. Nun sieht diese Verordnung die häusliche Pflege des Kranken und seiner Familie vor, aber wenn dies nicht mehr möglich ist, tritt die Notwendigkeit der Einweisung in geeignete Einrichtungen in den Vordergrund. In Italien sind es 230. Sie verfügen über 2524 Betten, die sich hauptsächlich auf das Zentrum-Nord verteilen. Eine Realität, die es zu entdecken, ja wiederzuentdecken gilt. Und wertgeschätzt zu werden, denn das Leben hat immer das letzte Wort, auch beim Tod. Grassi erinnert uns nicht: Er zeigt es uns. Zu sehen. Verpassen Sie es nicht.