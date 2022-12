Die Spielzeug- und Unterhaltungsfirma Mattel veröffentlichte „American Girl Doll“, ein Buch, das junge Mädchen dazu auffordert, ohne elterliche Zustimmung Pubertätsblocker einzunehmen, damit sie sich in ein anderes Geschlecht „verwandeln“ können, wie The Daily Mail berichtet.

„A Smart Girl’s Guide: Body Image“, heißt das Kinderbuch, das für Kinder im Alter von 3 bis 12 Jahren vermarktet wird. In ihm wird Mädchen nahegelegt, dass sie sich „in ihrer eigenen Haut wohlfühlen müssen“, was für Mattel bedeutet, das eigene endokrine System absichtlich zu zerstören und Genitalien und andere Körperteile abzuschneiden.

„Wenn du noch nicht in die Pubertät gekommen bist, kann der Arzt dir Medikamente anbieten, um die Veränderungen deines Körpers hinauszuzögern und dir mehr Zeit zu geben, über deine Geschlechtsidentität nachzudenken“, heißt es in dem Buch.

Kunden weltweit haben auf Amazon und in den sozialen Medien negative Bewertungen für das Buch hinterlassen. Einer von ihnen schrieb, das neue Buch von American Girl Doll sei „ekelhaft“ und eine Form von „Kindesmissbrauch“.

„Ein Buch, das Kinder dazu ermutigt, Pubertätsblocker zu nehmen (die bekanntermaßen zu Unfruchtbarkeit führen und das Krebsrisiko erhöhen), wenn sie sich in ihrer eigenen Haut nicht wohlfühlen. UND ihnen Mittel an die Hand gibt, dies hinter dem Rücken ihrer Eltern zu tun? Das ist nicht in Ordnung“, heißt es in einer Amazon-Rezension. „Diese Kinder hören genug davon in dieser Welt, es gibt keinen Grund, es in ein Kinderbuch zu packen.“

Das Buch enthält auch einen Abschnitt über Crossdressing, in dem Kinder ermutigt werden, andere Kleidung zu tragen und sich anders zu verhalten, um ihren „Geschlechtsausdruck“ zu akzeptieren.

„Dein geschlechtlicher Ausdruck kann weiblich, männlich oder irgendwo dazwischen sein – und er könnte sich ändern“, heißt es in dem Buch. „Vielleicht experimentierst du mit hellen Kleidern und langen, femininen Frisuren. Oder du probierst weite Shorts, karierte Hemden und einen Kurzhaarschnitt aus.“