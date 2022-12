Eine internationale Koalition von Organisationen, zu der die International Organization for the Family (IOF ) (Gründer des Portals iFamNews ), die National Organization for Marriage, die Organisationen Act Right, Le Salon Beige und Ordo Iuris sowie das Serbian Center for Family gehören Schutz, startete die internationale Petition Dump Disney (übersetzt: Wirf Disney in den Müll).

Nachdem Disneys Animationsfilm Strange World, in dem die Hauptfigur ein schwuler Junge ist, in die serbischen Kinos kam, wurde in Serbien eine Petition unter dem Namen SklizniDizni.com gestartet . Die internationale Kampagne entstand als Reaktion auf Disneys offene Versuche, Kinder für seine „nicht so geheime schwule Agenda“ (wie ein Disney-Manager es ausdrückte) zu rekrutieren, sowie auf seine Kampagne zur Normalisierung der Vorstellung, dass ein Mann eine Frau werden kann, wenn er es tut sagt, er sei “identifiziert” sich als weiblich und dass es Menschen gibt, die sich weder als männlich noch als weiblich “identifizieren”. Das geht so weit, dass die Disney Corporation Mitarbeitern in Disneyland verboten hat, „Damen und Herren“ und „Jungs und Mädchen“ zu sagen, um Menschen des anderen Geschlechts nicht zu beleidigen, sondern neutrale Ausdrücke wie „Hallo, alle zusammen“ zu verwenden.

Wir erinnern Sie daran, dass Disney eine Szene eines lesbischen Kusses in den Animationsfilm Lichtjahr eingefügt hat, um seine Unterstützung für die radikale LGBT-Agenda zu zeigen. Der Film war ein Fiasko an den Kinokassen und wurde in einigen Ländern der Welt boykottiert, während in anderen die Szene entfernt wurde. Disney scheint sich jedoch nicht so sehr um Profit zu kümmern, als darum, an der Sexualisierung von Kindern und der Durchsetzung globalistischer Agenden mitschuldig zu sein.

Im neuesten Animationsfilm Strange World ist die Hauptfigur ein schwuler Junge, der in einen anderen Jungen verliebt ist. Und da es nicht ausreicht, dem Publikum nur einen Punkt der liberalen Agenda aufzuzwingen, ist auch die Hauptfigur gemischter Herkunft, denn derzeit ist es in der Filmbranche ein unumgänglicher Punkt, Charaktere unterschiedlicher Hautfarbe dort einzufügen, wo sie sind gehören und wo nicht – und so ist es im Jahr 2021. eine in Großbritannien ausgestrahlte Miniserie über Anne Boleyn, die Frau von König Heinrich VIII. und Mutter der späteren Königin Elizabeth I., die von einer schwarzen Frau gespielt wurde. Außerdem erwähnt der Film unweigerlich den Klimawandel, an den die Linken vorbehaltlos glauben, und der Hund der Hauptfigur ist behindert (er hat drei Beine).

Anstatt einen Film zu machen, den die ganze Familie genießen und entspannen kann, haben die Schergen radikaler Ideologen jeden möglichen Punkt ihrer politischen Agenda in eine Produktion gepackt, die sich an Kinder richtet. Eltern haben das Recht, mit ihren Kindern alle wichtigen gesellschaftlichen Fragen, insbesondere solche, die sensible Themen wie Sexualität und Liebesbeziehungen betreffen, so zu besprechen, wie sie es wünschen und die ihren religiösen, moralischen und weltanschaulichen Überzeugungen entsprechen. Sie müssen auch gewarnt werden, wenn der Film solche Inhalte zeigt, sowie solche, durch die Kinder vorzeitig sexualisiert werden, damit sie VOR dem Kinobesuch entscheiden können, ob sie ihr Geld für einen solchen Film geben oder nicht.

So heißt es im Text der Petition: „Zu diesem Film kommen Eltern mit kleinen Kindern, die in ihrem Alter keinen kritischen Blick auf die eigene oder fremde Sexualität werfen können und auf diese Weise subtil propagiert werden, nicht-traditionelle sexuelle Beziehungen Minderjährige.” Keiner von uns nimmt seine Kinder mit ins Kino, um der LGBT-Ideologie ausgesetzt zu werden.”

Wir müssen verstehen, dass wir es mit den Themen einer totalitären Ideologie zu tun haben, die allgemein als neuer Marxismus bezeichnet wird und die nicht “Toleranz”, “gleiche Rechte für alle” und “Liebe verbreiten” will, sondern uns alle dazu bringen soll, auf den gesunden Menschenverstand zu verzichten, Wissenschaft und unsere Überzeugungen, dass wir glauben, dass ein Mann eine Frau werden kann und umgekehrt, dass ein Mann ein Kind gebären kann, dass das Kind nicht gestillt wird, sondern “gestillt” wird und zwar mit “Menschenmilch” und nicht mit der Muttermilch, und dass er niemanden eine andere Meinung zulässt, weil diese Verfechter der Toleranz jede abweichende Meinung “Hassrede” nennen.

Wir begrüßen Reaktion der Eltern in Novi Pazar, auf deren Wunsch der Film aus dem Repertoire des Kulturzentrums entfernt wurde, und wir laden Eltern in ganz Serbien ein, so zu reagieren, wie sie es für richtig halten und auf jeden Fall Unterzeichnen Sie eine Petition, um den Film “Strange World” aus dem Repertoire der serbischen Kinos zu entfernen und Disney-Kanäle und andere Produkte zu boykottieren. Wir wollen nicht, dass unser hart verdientes Geld in die Taschen derer fließt, die die Ehe und die natürliche Familie zerstören und unsere Kinder vergeschlechtlichen wollen. Deshalb – Dump Disney !