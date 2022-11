Der CDU-Politiker Wolfgang Bosbach hat gegenüber dem Kölner Stadt-Anzeiger erklärt, die Gendersprache habe das Potential, die Gesellschaft zu spalten.

„Versuche von Volkserziehung und Umerziehung stießen anfänglich in der Regel auf ein geteiltes Echo“, so der Politiker. „Aber irgendwann wird es den Leuten zu viel. Und dann kippt es in Ablehnung: ‚Das lasse ich mir jetzt nicht mehr bieten.‘ (…) Wenn eine Gesellschaft mal so weit ist, dann ist der Ruf nach der ‚harten Hand‘ oder dem ‚starken Mann‘ nicht mehr weit.“

Der 70-Jährige erklärte weiter, er schreibe so, wie er spreche: „Ich möchte nicht, dass ich mir jedes Wort dreimal überlegen muss, damit sich nur ja niemand aufregt.“

Die Lebens- und Familienrechtsbewegung interessiert Sie? Bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand – abonnieren Sie unseren Newsletter! Registrieren Sie sich hier. Tägliche Nachrichten aus den deutschsprachigen Ländern und der ganzen Welt!