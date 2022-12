Share on WeChat

Die Richtlinien der Associated Press (AP), raten Journalisten von der Verwendung von Begriffen wie „fötaler Herzschlag“ und „Spätabtreibung“ ab, wie The Christian Post berichtet.

Der „Abortion Topical Guide“ der Nachrichtenagentur fordert Journalisten auf, die Begriffe „fetal heartbeat bill“ (fötales Herzschlags-Gesetz), „heartbeat bill“ (Herzschlagsgesetz) und „six-week abortion ban“ (Frühabtreibungs-Bann) zu vermeiden. Die AP behauptet, dass diese Begriffe „zu weit gefasst und irreführend sind, wenn man die Uneinigkeit über Details bedenkt, wie z.B. was einen Herzschlag in verschiedenen Schwangerschaftsaltern ausmacht.“

Während die Ultraschalltechnologie bereits in der sechsten Schwangerschaftswoche ein „Flackern“ und damit Pochen erkennen kann, argumentiert AP, dass der Embryo erst begonnen hat, ein „rudimentäres Herz“ zu bilden.

AP fügte hinzu, dass Medien dies als „kardiale Aktivität“ bezeichnen sollten und bezieht sich dabei auf den Sprachführer des American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). Die ACOG behauptet, dass die Sprache in abtreibungsbezogenen Richtlinien oft auf „Anti-Abtreibungs-Rhetorik“ beruht.

Stattdessen rät die Agentur Journalisten, den Begriff „Abtreibung im Spätstadium der Schwangerschaft“ zu verwenden, wenn ein allgemeiner Begriff benötigt wird.

In einer von Secular Pro-Life zitierten Studie vom April wurden Frauen porträtiert, die nach 24 Wochen oder später abgetrieben haben. Die Studie ergab, dass einige Frauen aufgrund einer fötalen Anomalie abgetrieben haben, während andere eine Abtreibung vornehmen ließen, weil ihnen die Mittel für eine frühere Abtreibung fehlten oder weil sie erst später erfuhren, dass sie schwanger waren.

Monica Snyder, die Geschäftsführerin von Secular Pro-Life, schrieb in einer Erklärung vom Freitag, dass ihre Organisation keinen Standpunkt dazu vertritt, ob man „Spätabtreibung“, „Später Schwangerschaftsabbruch“ oder „Abtreibung im späteren Verlauf der Schwangerschaft“ sagt.

„In der 6. bis 7. Schwangerschaftswoche hat der Embryo ein Herz mit Kammern, das durch koordinierte Muskelkontraktionen Blut in eine Richtung durch die Venen pumpt, um Sauerstoff und Kohlendioxid auszutauschen“, so Snyder weiter. „Das ist natürlich ein Herzschlag.“

„Das Herz eines Babys schlägt in der sechsten Schwangerschaftswoche aktiv und hat in der 15. Woche bereits fast 16 Millionen Mal geschlagen“, erklärte sie. „In der Tat, in der sechsten Woche, wenn Stacey Abrams sagt, dass es keinen Herzschlag gibt, schlägt das Herz des Babys tatsächlich mit 110 Schlägen pro Minute (bpm).“