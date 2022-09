Der Titel des Buches ist sehr eindeutig: Warum wir mehr Kinder haben müssen. Die unvorstellbaren Folgen des Geburtenrückgangs und wenn sein Autor nicht bekannt wäre, würde man es wahrscheinlich einem fundamentalistischen Katholiken zuschreiben. Stattdessen schrieb es Piero Angela (1928-2022), der kürzlich verstorbene Wissenschaftspopularist, zusammen mit seinem Kollegen Lorenzo Pinna. Wenige Tage nach Angelas Tod widmen das Fernsehen und das Internet seinem Andenken viel Raum und heben sein großes Talent und die vielen Bereiche hervor, in denen er sein Wissen einsetzen konnte, um selbst die schwierigsten und technischsten Themen der breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

In ihrem Buch erklärt Angela, dass der Geburtenrückgang, unter dem Italien leidet und der den Generationswechsel verhindert, das ganze Land in eine ernste Krise stürzt, vor allem, wenn man diese alarmierende Zahl in Relation zu dem erheblichen Anstieg des Durchschnittsalters der Bevölkerung setzt, der auf die begrüßenswerten Fortschritte in der Medizin und die verbesserten Lebensbedingungen für alle zurückzuführen ist. Das heißt, die Italiener werden besser geheilt und gepflegt, aber sie altern auch, und ohne physiologischen Umsatz gehen sie physiologisch zurück.

Das Verhältnis zwischen aktiver und passiver Bevölkerung ist somit einer der entscheidenden Gründe für den Niedergang des Landes.

Angela hat nie einen Hehl aus ihrem manchmal ausgesprochen positivistischen Ansatz gemacht, aber die Wissenschaft und der gesunde Menschenverstand in ihrem Buch verdienen es, wiederentdeckt zu werden. Ein Kind”, so Angela in einem Interview, “wird immer mehr als individuelles Gut des Paares und der Frau angesehen, nicht der Gesellschaft. Aber der Verlust seines Wertes als kollektives Gut spiegelt sich im Fehlen von Maßnahmen zur Unterstützung der demografischen Entwicklung wider”.

Angesichts des Verschwindens wurden viele der Botschaften, für die Angela während ihrer langen, reichen und brillanten Karriere eintrat, zu Recht wiederentdeckt und wiederbelebt. Warum also nicht diese eindringliche und überzeugende Botschaft der Demografie wiederentdecken?

Warum nutzt die Politik, die sich in einem Sommerwahlkampf befindet, der die wirklichen Knoten im Leben der Menschen sorgfältig zu vermeiden scheint, nicht die Gelegenheit, sich auch an den Beitrag zu erinnern, der selbst bei diesem brennenden und dramatischen Thema ebenso säkular wie rigoros und ernst ist?

Dann würden wir endlich über ein konkretes Problem sprechen und auf eine echte Dringlichkeit reagieren: die Notwendigkeit, die Familie wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Und so würde man es vermeiden, berühmte Persönlichkeiten nur dann zu zitieren, wenn es praktisch ist, und sie stattdessen stumm schalten, wenn sie dem herrschenden Denken irgendwie im Wege stehen.