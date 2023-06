Medizinisch unterstützter Schwangerschaftsabbruch rettet nicht das Leben von Frauen

Seit Beginn des Kampfes um die Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs ist das Argument, dass ein Schwangerschaftsabbruch den Tod einer Frau im Falle von Schwangerschaftskomplikationen verhindert, ein überzeugendes Argument. In Wirklichkeit ist der therapeutische Wert des Schwangerschaftsabbruchs jedoch nie durch strenge wissenschaftliche Beweise bestätigt worden.

John F. Murphy und Kieran O’Driscoll, die Autoren einer Studie, deren Ergebnisse in Therapeutic Abortion: The Medical Argument veröffentlicht wurden, kamen zu dem Schluss, dass ein medizinisch unterstützter Schwangerschaftsabbruch keinen der 21 Todesfälle von Müttern unter den 74.317 untersuchten Schwangerschaften verhindern würde.

In ihrer einzigartigen Studie untersuchten Murphy und O’Driscoll die Krankengeschichte von schwangeren Frauen, die gestorben waren. Von den 21 Fällen standen 7 in keinem Zusammenhang mit der Schwangerschaft und konnten daher nicht durch einen Schwangerschaftsabbruch verhindert werden, 11 waren die Folge einer Schwangerschaft, aber die aufgetretenen Komplikationen konnten nicht vorhergesehen und verhindert werden, und 3 waren die Folge einer chronischen Krankheit. Nach sorgfältiger Analyse der letzten drei Fälle kamen die Forscher zu dem Schluss, dass in keinem dieser Fälle ein medizinisch unnötiger Abbruch empfohlen werden konnte.

In dem Artikel wird ein wichtiges Problem hervorgehoben: “Selbst nach jahrzehntelanger Erfahrung mit dem Schwangerschaftsabbruch ist keine einzige “Fall-Kontroll-Studie“ veröffentlicht worden die zeigt, dass Schwangerschaftsabbrüche im Vergleich zu Geburten statistisch signifikante Vorteile haben. Dies gilt sowohl für die Allgemeinbevölkerung gesunder Frauen als auch für die Population der ungesunden Schwangeren. [1]

Eine Reihe von Autoren, die sich mit der Müttersterblichkeit befassen, stellen übereinstimmend fest, dass Empfehlungen, die einen Schwangerschaftsabbruch bei gesundheitlichen Komplikationen befürworten, auf keiner Grundlage beruhen (dies gilt nicht für Operationen, die während der Schwangerschaft durchgeführt werden, um die Gesundheit der Mutter bei Gefahr für das Kind zu verbessern). Die russische Expertin Elena Gavrilova bestätigt, dass die Vermeidung von Schwangerschaftsabbrüchen und die kompetente Behandlung von Schwangerschaften mit Komplikationen in der Praxis nicht zu einer erhöhten Sterblichkeit führen. [2]

“Obwohl bekannt ist, dass einige Krankheiten das Sterberisiko während der Schwangerschaft oder der Geburt erhöhen, gibt es keine Studien, die eine geringere Sterblichkeitsrate bei Frauen mit einer bestimmten Art von Krankheit, die sich für einen Schwangerschaftsabbruch entscheiden, nachgewiesen haben. Zumindest einige Forscher sind zu dem Schluss gekommen, dass Frauen mit diesen Erkrankungen zwar vielleicht nicht schwanger werden wollen, dass es aber, wenn sie einmal schwanger sind, keine Anhaltspunkte dafür gibt, dass ein Schwangerschaftsabbruch ein geringeres Risiko für ihre Gesundheit darstellt als ein sorgfältiger Umgang mit der Schwangerschaft”, erklären John Thorpe, David Reardon und ihre Mitautoren in “Deaths Associated with Abortion Compared to Childbirth” [3].

Komplikationen, die das Sterberisiko bei der Geburt deutlich erhöhen, wie z. B. das Eisenmenger-Syndrom, machen jede Operation, auch den Schwangerschaftsabbruch, problematisch: Die Risiken sind derzeit gleich hoch oder höher als bei einer Spontangeburt. Bis vor kurzem galt die Indikation für einen Schwangerschaftsabbruch bei diesem Syndrom jedoch als absolut (4).

Die Forscher erklären, dass die Müttersterblichkeitsrate bei gesunden Frauen extrem niedrig ist; bis zu neunzig Prozent der Müttersterblichkeitsfälle im Zusammenhang mit der Geburt sind auf Kaiserschnitt zurückzuführen. (100 Todesfälle pro 100.000 Entbindungen durch Kaiserschnitt, verglichen mit 1,1 pro 100.000 natürlichen Entbindungen). Sie bestätigen die Schlussfolgerungen von Murphy und O’Driscoll, wonach es keine Studien gibt, die belegen, dass ein Schwangerschaftsabbruch für Frauen mit bekannten Gesundheitsproblemen, die das Risiko eines Todes bei einer natürlichen Geburt mit sich bringen, tatsächlich sicherer ist. Es gibt nur Spekulationen, dass dies der Fall sein könnte. Die Forscher sind der Ansicht, dass sorgfältig konzipierte Fall-Kontroll-Studien erforderlich sind, um festzustellen, ob ein Schwangerschaftsabbruch im Vergleich zur Geburt überhaupt das Risiko eines Todesfalls bei Schwangerschaftskomplikationen verringern kann.

In dieser Hinsicht könnte die Aussage von David Grimes nicht zutreffender sein: “Unkritisches Denken schadet Frauen und Kindern auf der ganzen Welt”. [5].

“Während eine Reihe von medizinischen Experten natürlich weiterhin die Ansicht vertreten wird, dass Abtreibung eine sichere Alternative zur Geburt ist, kann diese Ansicht nicht mehr als ‘etablierte Tatsache’ bezeichnet werden. Sie ist bestenfalls eine unbegründete Meinung oder Hoffnung und schlimmstenfalls ein ideologisches Mantra.” [3].

1. Murphy J.F., O’Driscoll K.. Therapeutischer Schwangerschaftsabbruch: Das medizinische Argument // IRISH MED. J. – 75 (8), Aug. 1982. – P. 304-306. – https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7129852/

2. Kukhtenkova O. Elena Gavrilova: ein Interview mit einer Ärztin, die schockierende Fakten über Abtreibung enthüllt. – https://ifamnews.com/ru/elena-gavrilova-interv-vraca-raskrvsego-sokiruie-fakt-ob-abortah

3 Reardon D.C., Strahan T.W., Thorp Jr. J.M., Shuping M.W. Todesfälle im Zusammenhang mit Schwangerschaftsabbrüchen im Vergleich zu Geburten – Ein Überblick über neue und alte Daten und die medizinischen und rechtlichen Auswirkungen // Contemp. Health L. & Pol’y J. – Vol. 20, Iss. 2, 2004. – P. 279-327. – https://scholarship.law.edu/jchlp/vol20/iss2/4

4. Russischen Autoren zufolge ist die Müttersterblichkeit beim Eisengörder-Syndrom sehr unterschiedlich und liegt zwischen 20 % und 60 %. Siehe: Mravyan S.R., Shuginin I.O., Pronina V.P., Terpigorev S.A. Pregnancy in Eizenmenger syndrome: is it always contraindicated? // Almanach der klinischen Medizin – Nr. 29, 2003. – C. 8-13. – https://cyberleninka.ru/article/n/beremennost-pri-sindrome-eyzenmengera-vsegda-li-ona-protivopokazana/viewer

Einige der Daten, auf die sich die Autoren stützen, stammen aus dem 20. Jahrhundert und einem anderen Forschungsstand. “Früher galt die Gefahr eines Eisenmenger-Syndroms als absolute Indikation für einen Schwangerschaftsabbruch, und diese Pathologie war nicht mit einer Schwangerschaft vereinbar. Heute sind die Auswirkungen der Schwangerschaft auf das Herz-Kreislauf-System erforscht und Empfehlungen für die Behandlung solcher Patienten entwickelt worden”, schreiben Petrov Yu, Spiridenko G.Y., Pavlieva N.V. in “Eisenmenger-Syndrom und Schwangerschaft: Aspekte der Ätiopathogenese und Behandlungstaktik” // Medical and Pharmaceutical Journal “Pulse” – 2021, Vol. 23, N. 8. – С. 158-164 https://cyberleninka.ru/article/n/sindrom-eyzenmengera-i-beremennost-aspekty-etiopatogeneza-i-lechebnoy-taktiki/viewer

5. Grimes D.A. et al. Vermittlung von kritischem Urteilsvermögen an Medizinstudenten in der Geburtshilfe und Gynäkologie // OBSTETRICS & GYNECOLOGY Vol. 92, Iss. 5, Nov. 1998. – S. 877-882 – https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0029784498002762?via%3Dihub

6. Grzhibovsky A.M., Ivanov S.V., Gorbatova M.A. Case-control studies in public health // Science and Public Health 4, 2015. – С. 5-17. https://cyberleninka.ru/article/n/issledovaniya-tipa-sluchay-kontrol-v-zdravoohranenii/viewer.