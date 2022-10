Dass die Bibel angeblich die Abtreibung rechtfertigt, beweist die kanadische Journalistin Jia Tolentino, die einen sensationell betitelten Artikel in The New Yorker veröffentlichte Ist abtreibung heilig? Eine Bibel in Anführungszeichen tut dies: eine Bibel, die nicht existiert, eine, die niemand jemals aufgeschrieben hat. Denn natürlich beweisen weder The New Yorker noch The Post, dass die Bibel die Abtreibung rechtfertigt. Denn es gibt überhaupt nichts zu beweisen. Es ist nur so, dass das Säen von Zweifeln, das Verbreiten von Verwirrung und das Füttern der Bailamme der Sache dient.

Bei allem Respekt vor den Kolumnisten und Schreibern, die den Journalismus in den Schatten stellen, gibt es keinen einzigen Bibelvers, der die Abtreibung rechtfertigen könnte. Dies zeigt Francesco Arduini in einer kurzen, aber aufschlussreichen Studie, die ‘iFamNews’ seinen Lesern heute, am 28. September, dem Internationalen Tag des sicheren Schwangerschaftsabbruchs, bewusst zur Verfügung stellt. Verstehen Sie das? Sichere” Abtreibung: Tötung eines unschuldigen Menschen.

Francesco Arduini hat einen Bachelor-Abschluss in Bibelwissenschaften und einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre. Er hat mehrere Texte zur Geschichte des frühen Christentums verfasst und ist Mitglied der Italienischen Gesellschaft für Religionsgeschichte. Mit anderen Worten: Arduini ist ein kompetenter Autor, ganz im Gegensatz zu Tolentino und dem unbekannten Autor von Il Post. Mit Wissenschaft und Geduld demontiert er eine absurde Behauptung nach der anderen und zeigt darüber hinaus, dass sie immer nur das Ergebnis von Unkenntnis des Textes, der Sprache, der Geschichte und der Logik sind.

Für viele scheint es zu Recht eine Binsenweisheit zu sein, dass die Bibel Abtreibung überhaupt nicht rechtfertigen kann, aber für viele ist sie es nicht. Sie vervielfältigen sich nämlich, zusätzlich zu Der New Yorker e Die Postdie Centuels in Form von Artikeln oder Artikeln in Form von Artikeln, die den Anspruch erheben, die christliche, oder jedenfalls die Pro-Lifer die Idee zu unterstellen, dass die Bibel und die frühen Christen die Abtreibung unter bestimmten Bedingungen erlaubt haben und dass die Ablehnung der Abtreibung eine neuzeitliche, moderne Erfindung mit politischen und ideologischen Zügen ist.

Doch Arduinis Studie erweist der Wahrheit einen großen Dienst.

Der Kampf um die Unantastbarkeit des unschuldigen menschlichen Lebens, um seine Verteidigung, seinen Schutz und die ihm gebührende Hilfe ist ein überkonfessioneller und zivilisationsübergreifender Kampf: Er fordert die Vernunft und den gesunden Menschenverstand heraus. Natürlich geht es auch um den Glauben der Gläubigen, aber das ist ein Zusatz. Es ist ein echter Skandal, dass jemand, der nicht gläubig ist, die Bibel zu einer Aussage machen will, die nicht in der Bibel steht, um den Gläubigen Angst zu machen. Nicht, weil er einen Text berührt, den viele, auch ich, für offenbart und heilig halten, sondern weil er dies tut, um Zweifel und Verwirrung zu säen.

Natürlich sind die Bibel und das Christentum gegen die Abtreibung, weil sie bekräftigen, dass das Leben von Gott kommt. Diejenigen, die nicht gläubig sind, schulden ihnen diesen Respekt. Diejenigen, die das Leben als Ungläubige verteidigen, tun genau das, und wenn sie Zweifel daran haben, was die Bibel zu diesem Thema sagt, sollten sie die brillanten und gelehrten, aber vor allem wahren Seiten von Arduini lesen und verbreiten. Dies sind Seiten, die jeder in- und auswendig kennen und nutzen sollte. Deshalb schenken wir sie allen an einem so unglücklichen Tag.