Frei nach der Devise »go woke, go broke« (»Werden sie woke, gehen sie pleite«) sind bei Disney die Finanzen im Kellen. Disney hat kurzerhand Bob Chapek gefeuert, den der Großkonzern für den WIrtschaftseinbruch verantwortlich macht. Sein Nachfolger ist sein Vorgänger, Bob Iger, der allerdigs derjenige war, der Disney auf den LGBT-freundlichen Kurs gebracht hatte, berichtet The Hollywood Reporter.

In seiner Erklärung am Sonntag gab Susan Arnold, Vorsitzende des Disney-Verwaltungsrats, bekannt, dass Chapek von seiner Position als Chef des Unternehmens zurückgetreten ist und der ehemalige CEO Bob Iger aus dem Ruhestand zurückkehrt, um die Zügel der Macht wieder in die Hand zu nehmen.

Wie The Hollywood Reporter (THR) berichtet, verließ Chapek das Unternehmen, nachdem er im Juni einen mehrjährigen Vertrag unterschrieben hatte, trotz eines turbulenten Führungsjahres, in dem er das Unternehmen tief in die Politik stürzte, indem er sich dem Anti-Groomer-Gesetz in Florida widersetzte, das Lehrern verbot, mit Drittklässlern über Sexualität zu sprechen.

Inhaltlich ging Chapeks Disney mit seiner politischen Haltung sogar noch weiter, sei es durch die Besetzung einer transsexuellen »nicht-binären« Schauspielerin in Marvels Ironheart oder durch einen gleichgeschlechtlichen Kuss in einem Kinderfilm wie Lightyear, der an den Kinokassen ein Flop war.

Die Marke Disney wurde in den letzten Monaten so unbestreitbar toxisch, dass dem Unternehmen der Boden unter den Füßen weggezogen wurde, was zu Entlassungen, sinkenden Aktienkursen und einer insgesamt negativen Arbeitsmoral führte.

»Die Unternehmensgewinne von Disney enttäuschten die Wall Street und schickten die Aktie auf neue Tiefststände. Nun plant der Unterhaltungsgigant Berichten zufolge Entlassungen, einen gezielten Einstellungsstopp und Reisebeschränkungen für seine Mitarbeiter«, berichtete Breitbart News Entertainment-Reporter David Ng Anfang des Monats. Iger wird Berichten zufolge für weitere zwei Jahre als CEO von Disney fungieren, um die strategische Richtung für »erneutes Wachstum vorzugeben«, während ein neuer Nachfolger gesucht wird, so der Vorstand.

Chapek wollte Disney auf den richtigen Kurs bringen und musste schwierige Entscheidungen treffen, Angestellte entlassen und den Konzern “streamlinen”. Iger wird vermutlich seine altbackene Strategie wieder anwenden und das Disney-Imperium weiter ausbauen (unter seiner damaligen Führung, kaufte Disney Pixar, Star Wars, etc. auf). Und dieser Kurs wird vor jeder Ideologie in die Knie gehen, die lukrative Einnahmen verspricht…ob sie es halten kann oder nicht.