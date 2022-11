Der Herbst ist auf dem gesamten europäischen Kontinent wunderschön, und der Oktober ist ein besonders guter Monat für Städtereisen und Geschäftsreisen. Die sich ständig verändernden europäischen Hauptstädte haben zu allen Jahreszeiten viel zu bieten, sowohl angenehme Überraschungen als auch Schocks.

Nach vielen Jahren fand ich mich in London wieder. Die Stadt der Wunder, die groß genug für alle ist, immer bereit, alles und jedes zu absorbieren, wirkte ermüdender denn je. Was ist mit ihr geschehen? Hat sie endlich genug von all ihrer Vielfalt und ihren Unterschieden? Drängt sie zu sehr darauf, zu akzeptieren, was sie nicht sollte? Aber was könnte das sein?

Das alte englische Sprichwort “Better safe than sorry” scheint seine Bedeutung verloren zu haben. So seltsam es auch ist, es scheint, dass manche Dinge im Laufe der Jahre wichtiger geworden sind. Bestimmte Botschaften zu übermitteln, koste es, was es wolle, ist eine dieser Botschaften.

Für einen durchschnittlichen Touristen, der vielleicht von der anderen Seite des Atlantiks, aus Europa oder von der anderen Seite der Welt nach London gekommen ist, kann das Überqueren einer Straße eine kleine Herausforderung darstellen. Die “Look Right”-Warnhinweise, die an fast jedem Fußgängerüberweg im Stadtzentrum angebracht sind, haben ihren Grund. Ein guter Grund. Die Hälfte der Welt schaut zuerst nach links, wenn sie die Straße überqueren will. So strömen jedes Jahr Millionen von Ausländern zum Trafalgar Square. Sie bewundern Nelson und noch mehr die wunderbare Sammlung der schönsten Kunstwerke, die in der Nationalgalerie aufbewahrt wird. Allerdings gibt es ein erhebliches Hindernis für einen fremden Fußgänger, der versucht, sich zurechtzufinden.

Es dauerte ein paar Minuten, bis ich verstand, was ich da sah. Der Moment der Erleuchtung kam, als ich merkte, dass alle, die geduldig darauf gewartet hatten, dass die Ampel auf Grün für Fußgänger umschaltete, anfingen, die Straße zu überqueren, nur ich nicht. Ich blieb stehen und wartete immer noch darauf, dass die Ampel auf Grün schaltete. Die grüne Ampel, oder was auch immer davon übrig war, da sie ungewöhnlich kurz war, schaltete wieder auf Rot um, bevor ich es merkte, und so stand ich immer noch regungslos da und schaute auf die Ampel. Dann wurde die Ampel wieder grün, grün mit einer Nachricht, die ich dann verstand.

Ich fragte mich, ob das wirklich notwendig war. Ich habe mich auch gefragt, ob einige die Nachricht als beleidigend empfinden könnten. Jeden Tag überqueren Kinder an diesen Ampeln die Straße, und sie brauchen ein deutliches Zeichen der Sicherheit. Es gibt Menschen aller Religionen und Weltanschauungen, die diese Botschaft als beleidigend empfinden könnten. Und schließlich: Sind Ampeln ein Medium, das irgendeine Art von Botschaft oder Warnung tragen sollte, abgesehen von derjenigen, die die Sicherheit betrifft? Ist es das, worauf die westliche Gesellschaft hinausgelaufen ist? Was sind heute unsere Prioritäten? Wenige Augenblicke später stand ich an einem anderen Fußgängerüberweg in der Nähe, an dem eine andere Ampel dies anzeigte:

Wieder blieb ich stehen, während andere die Straße überquerten. Aber dieses Mal war ich unbeweglich, weil ich nicht verstand, was das Zeichen bedeutete. Ich habe vergeblich gesucht und mir das Hirn zermartert – ich hatte es noch nie gesehen. Ich hatte keine Ahnung, was die Botschaft war, außer dass sie gutgeheißen wurde, oder zumindest, dass jemand sie gutheißen wollte, so dass sie sich wirklich bemühten, sie tief in unsere Köpfe einzupflanzen, bis hin zu unserem grundlegenden modernen Verständnis von Sicherheit und Schutz – sieh grün, denke sicher, denke akzeptiert, so etwas in der Art.

Ich fühlte mich verwirrt, besiegt und sogar verraten. Ich fragte mich, warum diese Schilder ausgerechnet an einem der belebtesten Plätze in einer der belebtesten Städte der Welt aufgestellt werden mussten, obwohl doch jeder nur eine einzige Nachricht braucht – nämlich wann es sicher ist, die Straße zu überqueren und nicht überfahren zu werden.

Von diesem Moment an wurde mir klar, dass es keine Rolle mehr spielte, was die Ampeln im Zentrum Londons anzeigten, da weder die Sicherheit noch das Wohlbefinden aller Verkehrsteilnehmer Priorität hatten. Also reagierte ich auf die grünen Lichter so gut ich konnte. Ich habe nie wieder eine Straße an der Ampel überquert, egal ob sie grün war oder nicht. Stattdessen versuchte ich, in die Gesichter der Autofahrer zu schauen, deren Wege ich kreuzte. Ihre Gesichter waren meist rot und sie hoben ungläubig die Hände in die Luft, aber ich winkte ihnen zu und lächelte immer. Und wir alle haben die Botschaft verstanden.