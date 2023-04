Walmart ist einer der größten Unterstützer von PFLAG, einem der radikalsten Verfechter der Heranführung von Kindern an die LGBT-Agenda. PFLAG hat sich in der Tat nachdrücklich gegen das jüngste Gesetz in Florida ausgesprochen, das die Indoktrination von Kindern in öffentlichen Schulen vom Kindergarten bis zur dritten Klasse mit der radikalen LGBT-Ideologie verbietet. Die Organisation startete sogar eine nationale Petition gegen das Gesetz, und die örtlichen PFLAG-Gruppen in Florida nahmen an mehreren Demonstrationen gegen das Gesetz teil.

Wie Walmart auf seiner Website stolz verkündet:

“Aufbauend auf einer langjährigen Beziehung zu PFLAG hat die Walmart Foundation einen Zuschuss in Höhe von 500.000 Dollar zur Unterstützung der Organisation bereitgestellt…PFLAG wurde 1973 gegründet und ist die erste und größte Organisation, die sich der Unterstützung, Aufklärung und dem Eintreten für LGBTQ+ Menschen und ihre Familien widmet.”

Auf der Walmart-Website gibt es sogar einen Link zu PFLAG.

Dass Walmart eine Organisation unterstützt, die sich für die Beschneidung unserer Kinder einsetzt, sollte keine Überraschung sein. Tatsächlich hat der Einzelhandelsriese auf dem von der Human Rights Campaign (HRC), einer weiteren radikalen Organisation, die die radikale LGBT-Agenda aggressiv unterstützt, gesponserten Corporate Equality Index 2022 ein perfektes Ergebnis erzielt. In der Tat hat sich HRC lautstark gegen das Anti-Grooming-Gesetz in Florida ausgesprochen und ist ein stolzer Unterstützer des berüchtigten San Francisco Gay Men’s Chorus, der offen damit prahlt, unsere Kinder zu verfolgen, um sie mit der radikalen LGBT-Agenda zu indoktrinieren.

Was können wir tun, um Walmart wissen zu lassen, dass wir seine Unterstützung für Organisationen ablehnen, die sich für die Heranführung unserer Kinder an die LGBT-Agenda einsetzen? Kaufen Sie in einem der familienfreundlichen Geschäfte in der Innenstadt Ihrer Stadt ein. Oder vielleicht verzichten Sie einfach auf den zusätzlichen Artikel aus China, den Sie nicht wirklich brauchen.