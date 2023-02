Share on WeChat

Anfang Januar wurde in Spanien der Grundstein für ein Gesetz zum Schutz des fötalen Herzschlags gelegt, so wie es in Texas geschehen ist.

Die Regionalregierung von Kastilien-León hat ein Paket von Unterstützungsmaßnahmen für schwangere Frauen verabschiedet, wonach Ärzte verpflichtet sind, schwangeren Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch wünschen, drei Optionen anzubieten: die Möglichkeit, den Herzschlag des Fötus abzuhören, die Möglichkeit für die Eltern, eine 4D-Ultraschalluntersuchung durchführen zu lassen, und die Unterstützung bei der psychologischen Betreuung.

Man beachte, dass es um das ANGEBOT geht, den Herzschlag und den Ultraschall zu hören, es wird nicht auferlegt, es wird nicht gesetzlich vorgeschrieben, es wird angeboten, und dennoch, die Aufregung, die um das Thema organisiert wurde, die Wut der Abtreiber, die Medienhetze, der politische Lynchmord usw., unterstreicht eines: dass der fötale Herzschlag einer der Schlüssel ist. Dass wir, ohne uns dessen bewusst zu sein, einen grundlegenden Schlüssel berührt haben. Abtreibungsgegner wollen nicht, dass das Herz des Babys überhaupt gehört wird. Sie sind gesprungen wie Hyänen. Und dafür gibt es einen Grund.

Was ist also die Schlussfolgerung? Wir müssen auf jeden Fall über den fötalen Herzschlag sprechen, wir müssen fordern, dass er angeboten wird, wir müssen die Politiker auffordern, diese Maßnahmen zu fördern, wir müssen über das Herz des Babys sprechen.

Sie ist der Schlüssel, um die Abtreibungsdebatte wieder zu eröffnen, sie wieder auf die Tagesordnung zu setzen und denjenigen entgegenzutreten, die Zerstörung und Tod suchen und die Abtreibung ganz oben auf ihre Tagesordnung setzen.

Werden wir nicht müde, darüber zu reden, bringen wir die Politiker dazu, auf den Herzschlag zu hören, finanzieren wir Radiowerbung oder Ultraschallambulanzen vor Abtreibungskliniken, posten wir in den sozialen Medien, schreiben wir Artikel oder teilen wir, was wir lesen.

Wir haben den Schlüssel zum Erfolg gefunden, jetzt ist es an der Zeit. Lassen wir sie nicht vorbeiziehen. Wir alle können in jedem unserer Länder und Regionen etwas tun. Es gibt eine Bresche in der Mauer.