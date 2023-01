Dr. Dragoljub Petrović, Linguist und Slawologe: Anlässlich des jüngsten Terroranschlags auf einen Lehrer in Trstenik

In Schulen gibt es mehr Kriminalität als in seriösen Landkneipen

Es ist einfacher, Kinder der Straße und den Drogen zu überlassen, als sie von klein auf an die Arbeit zu gewöhnen und sie darauf vorzubereiten, von den Drogen loszukommen. Und deshalb ist es sinnlos zu behaupten, dass “Arbeitsmissbrauch von Kindern in ländlichen Gebieten häufiger präsent ist”, weil dort Kinder “unter den Augen” von Eltern, Nachbarn, Paten und Freunden waren und sich niemand vor ihnen verstecken konnte; im Dorf (solange es noch eins gab) lebte man nur von der Arbeit, und in der Stadt ging es auch noch von einigen anderen Fähigkeiten, vor denen man im Dorf keinen Respekt hatte.

Die serbische „Volkspädagogik“, wie bereits erwähnt, war viel bodenständiger: Beobachten Sie das Verhalten des Kindes in einem frühen Alter, dann wird es sich selbst beobachten.

Das Kind, wenn es niemand aufhält, bestraft und nicht mit ihm redet, wird später ein Diener seiner schlechten Neigungen. Sein schlechtes Benehmen wird zur Gewohnheit, so dass er ein nutzloses Mitglied der Gesellschaft, eine Belastung für seine Eltern und eine Schande für viele wird.

Kinder sollten sowohl vor der Straße als auch vor denen, die sie auf der Straße zurücklassen, geschützt werden. Und von Pädophilenverbänden…

Die WHO rät, Kindern im Alter von 0 bis 4 Jahren “Informationen über die Freude und das Vergnügen der Berührung des eigenen Körpers … Selbstbefriedigung” zu geben.

Der jüngste Terror gegen einen Lehrer in Trstenik und das Verbrechen an einem Kind in Subotica sind nur eine Fortsetzung dessen, was der Staat in den letzten Jahrzehnten mit Bildung gemacht hat, was dazu führt, dass renommierte Schulen mehr Verbrechen haben als in renommierten Ländern Kneipen.

Ignorante Minister und ihre Verführer zur Bildungsvernichtung handeln nach den besten Regeln, die meines Wissens erstmals Mitte des letzten Jahrhunderts ausdrücklich formuliert wurden: „Wir werden alles investieren, was wir haben, alles das Gold, all die materielle Hilfe und Ressourcen, um Menschen zu verarbeiten und zu verdummen … Wir werden dort Chaos säen und ihre wahren Werte unmerklich durch falsche ersetzen und sie an alle falschen Werte glauben lassen … Wir werden hinein Unterstützen und erheben Sie in jeder Hinsicht die sogenannten Künstler, die beginnen werden, den Kult des Sex, der Gewalt, des Sadismus, des Verrats – mit einem Wort aller Unmoral – in das menschliche Bewusstsein einzupflanzen und zu ertränken. In der Verwaltung des Landes werden wir Chaos und Unordnung stiften … Wir werden Trägheit und Rücksichtslosigkeit, Lügen und Täuschung, Alkoholismus, Drogenabhängigkeit, tierische Angst voreinander und Schamlosigkeit, Verrat, Nationalismus und Feindschaft zwischen den Völkern einschärfen, all dies listig und unmerklich … Auf diese Weise werden wir Generation für Generation zerstören … Wir werden mit Menschen aus der Knaben- und Jugendzeit fertig werden, unser Hauptgegenstand wird immer die Jugend sein, wir werden sie zerstören, sie unmoralisch, korrumpieren es. Wir machen sie zu Spionen, Kosmopoliten”.

Haben wir richtig gehört: SIE wollen die Welt zerstören . Und in diesen Jobs wird ihre Abkürzung die Zerstörung der Jugend sein.

Achten Sie schon früh auf das Verhalten des Kindes

Und der serbische Staat und seine Schule sind gut in diese Muster integriert. So kümmert sich der serbische Staat beispielsweise ernsthaft um die Rechte der Kinder und informiert unter anderem über seine Absicht, Kindern einen Beschützer ihrer Rechte zur Verfügung zu stellen. In Anbetracht dieser Idee sagte ich, dass Kinder vor solchen Beschützern geschützt werden sollten. Und geben Sie ihnen einige viel wichtigere Rechte.

Sagen wir: das Recht , (natürlich) geboren zu werden, wenn sie (natürlich) gezeugt werden. Und wenn sie geboren werden, ist es ihr Recht, (natürlich) aufzuwachsen, und keiner von ihnen gehört zu den 115.000, die “in extremer Armut leben” oder zu den “drei Prozent, die unter lebensbedrohlichen Bedingungen arbeiten”.

Und es ist ihr Recht , sich nicht unter dem Schutz von Labris oder dem Incest Trauma Center wiederzufinden. Oder jene (Kinsey und Rockefeller) Pädophilenverbände, die fordern, dass die Grenze zulässiger sexueller Beziehungen mit Kindern unter zehn Jahre gesenkt wird. Oder unter denen, die auf dem internationalen Markt 20.000 Dollar kosten (und die für dieses Geld in Entbindungskliniken „sterben“; und sie sagen, dass es weltweit jedes Jahr vier Millionen solcher „Morde“ gibt).

Es ist das Recht des Kindes, nicht vor elterlicher Liebe geschützt zu werden. Wenn er also eigensinnig ist und die sanften Worte seiner Eltern sein Bewusstsein nicht erreichen, wird es ihm nichts nützen, wenn er mit einem weichen Stock an seinem Hintern befestigt wird (ich kenne viele Großmütter, die nach einem „Stock zum Streicheln“ gefragt haben Enkelkindern”, und ich kenne auch Väter, die dafür sind, dass “ich kann nicht” die Kinder zum Arzt brachte, und für “ich will nicht” – sie haben diesen Stock genommen). Es ist einfacher, Kinder der Straße und den Drogen zu überlassen, als sie von klein auf an die Arbeit zu gewöhnen und sie darauf vorzubereiten, von den Drogen loszukommen. Und deshalb ist es sinnlos zu behaupten, dass “Arbeitsmissbrauch von Kindern in ländlichen Gebieten häufiger präsent ist”, weil dort Kinder “unter den Augen” von Eltern, Nachbarn, Paten und Freunden waren und sich niemand vor ihnen verstecken konnte; im Dorf (solange es noch eins gab) lebte man nur von der Arbeit, und in der Stadt ging es auch noch von einigen anderen Fähigkeiten, vor denen man im Dorf keinen Respekt hatte.

Es ist das Recht eines dreizehnjährigen Mädchens, spät in der Nacht “ins Leben zu gehen”, aber ihr altmodischer Großvater sollte auch verstanden werden, wenn er sie, wenn er vor Sonnenaufgang von dort zurückkehrt, sie fragt, was ihr “Leben” sei sieht aus wie dort, d.h. nimmt sie dort drogen (und “raucht” oder “wird high”) oder “hat sie nur sex” (und macht es dann nur mit “ihrem freund” oder mit wem auch immer gerade da ist). Solche Neugier hätte den Großvater ins Gefängnis bringen können, weil er die „Integrität des Kindes“ gefährdete, indem er „die Ordnungen der neuen Zeit nicht verstand, d.h. der neuen Weltordnung”, also das, was wir eingangs als Anleitung zur Zerstörung der kindlichen Psyche zitiert haben (und dazu gehört unter anderem die zufällige Entdeckung eines Lehrers, dass seine Schülerinnen “keine Unschuld tragen können”, so in sich um diese Bürde loszuwerden, stehen sie “zum Bohren an” und das bei verifizierten “Bohrern” – damit sie später nicht sehen, wie “dreckig” diejenigen sind, die in diesen Jobs noch unwissend und weniger geschickt sind).

Und wenn wir über all das reden, werden einige Gedanken darüber aufkommen, was im “Arsenal der Kämpfer für Kinderrechte” zu finden ist. Zunächst einmal haben sie die Macht, ihrerseits bestimmte „ Rechte “ aufzuerlegen„die direkt gegen die Menschlichkeit des Kindes gerichtet sind, und unter ihnen sind unter anderem die „Empfehlungen des UN-Ausschusses für die Rechte des Kindes“ hervorzuheben, die „ein absolutes Verbot der körperlichen Bestrafung von Kindern vorsehen“; das Gesetz dazu, das in unserem Land vorbereitet wird, wird, wie seine Befürworter betonen, ein “”Handbuch für die Zukunft” darstellen, das einen umfassenden Schutz der Jüngsten garantiert”, aber es ist so Die serbische „Volkspädagogik“, wie bereits erwähnt, war immer viel mehr darauf gegründet: Achten Sie früh auf das Verhalten des Kindes, und später wird es für sich selbst sorgen.

Das ist, was St. Johannes Chrysostomus sprach einfach und logisch: „Einige unvernünftige Eltern vernachlässigen die Erziehung ihrer Kinder in jungen Jahren völlig. Nehmen wir an, ein Kind macht etwas Schlechtes und ein unvernünftiger und nachlässiger Elternteil winkt nur mit der Hand: “Das ist okay, er ist noch ein Kind, er ist sich dessen nicht bewusst, was er tut.” Wenn er erwachsen ist, wird er sich sicher nicht so verhalten.” So wächst das Kind auf wie ein wilder Apfel im Wald, in der Wildnis, in der Wildnis. Und wenn Sie die Frucht von einem solchen Apfel pflücken, werden Sie nicht glücklich sein – es wird sauer und bitter sein. Und so wird das Kind, wenn es niemand aufhält, es bestraft und nicht mit ihm redet, später zum Diener seiner schlechten Neigungen gemacht. Sein schlechtes Benehmen wird zur Gewohnheit, so dass er ein nutzloses Mitglied der Gesellschaft, eine Last für seine Eltern und eine Schande für viele wird …

Es ist ein großer Fehler, den Unfug der Kinder nicht zu korrigieren

Es gibt nichts Schlimmeres … als den Unfug eines Kindes nicht zu korrigieren und es zur Gewohnheit werden zu lassen. Diese Missetaten verderben, wenn sie vernachlässigt werden, das Kind so sehr, dass es später keine Möglichkeit mehr gibt, sie mit irgendwelchen Ratschlägen zu korrigieren, also nimmt der Teufel solche Kinder wie Gefangene, wo immer es ihm gefällt. Er wird ihr souveräner Befehlshaber, gibt ihnen katastrophale Ratschläge, und die unglücklichen Kinder erfüllen sie gerne, ohne daran zu denken, dass diese Ratschläge sie zu ihrem endgültigen Untergang führen.

Das oben erwähnte Gesetz sieht vor, dass „Straßenkinder einen besonderen Schutz genießen“, aber dieses und alle anderen Gesetze müssten vorsehen, dass niemandes Kinder jemals „auf der Straße“ gefunden werden dürfen. Daher sollten Kinder sowohl vor der Straße als auch vor denen, die sie auf der Straße zurücklassen, geschützt werden. Und von pädophilen Vereinigungen wie Labris, Inzest-Traumazentrum. Oder die „Haver-Serbien“-Organisation, die die Ideologie der Homosexualität durchsetzt, indem sie Lehrer und durch sie Grund- und Sekundarschüler in ihre „Werkstätten“ zieht.

Der Staat ist allein verantwortlich für die Zerstörung der Schule und die Verstümmelung der Nation

Vor allem Kinder sollten geschützt werden, so die Weltgesundheitsorganisation (WHO), die das Dokument „Standards für die Sexualaufklärung in Europa: Ein Rahmen für Politiker, Bildungs- und Gesundheitsbehörden und Fachleute“, die rät, Kindern sexuelle Masturbation und Transgenderismus beizubringen, bevor sie überhaupt sprechen lernen … Die WHO rät, Kindern im Alter von 0 bis 4 Jahren „Informationen über die Freude und das Vergnügen zu geben, den eigenen Körper zu berühren … Masturbation.“

Es ist das Recht des Kindes, als freies und selbstbewusstes Mitglied der Gemeinschaft, der es angehört, aufzuwachsen, und der Staat könnte ihm dabei zumindest ein wenig helfen. Wenn sie frei ist, heißt das. wenn sein Schicksal nicht vom Besatzer geregelt wird – wie es in Trstenik und Subotica gezeigt wurde. Als Serbien ein Staat war, löste es solche “Exzesse” nämlich sofort auf: Schauspieler aus Trstenice würden sofort “unter die Autorität des grauen Hauses” gehen, und diejenigen aus Subotica würden von der Staatsanwaltschaft “von Amts wegen” gefasst und nicht Den trauernden Vater an ein privates Gericht verweisen, die Verbrecher verfolgen, die sein Kind verstümmelt haben. Es beweist auch nicht, dass sie vom verkrüppelten Staat zu diesem Verbrechen gedrängt wurden.

Und dass sie allein für die Zerstörung der Schule und die Verstümmelung der Nation verantwortlich ist.