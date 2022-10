32 Ja-Stimmen, 7 Nein-Stimmen, 10 Enthaltungen, ein Dutzend Abwesende: Das Gesetz 21, das schlimmste Abtreibungsgesetz der Welt, hat gestern Abend in San Marino die zweite Lesung im Großen Rat und im Generalrat passiert.

Nach dem Referendum am 26. September 2021Die Bevölkerung von San Marino hat für die Legalisierung der Abtreibung in der kleinen Republik gestimmt, nachdem die Fragestellung des Referendums durch einen abwertenden, extremeren und radikaleren Gesetzesentwurf, der das menschliche Leben im Mutterleib entmenschlicht, verfälscht worden war, Verabschiedung von Gesetzen, die schon von weitem nach Ideologie riechen und der nichts weiter tun will, als eine weitere Fahne des “Anspruchs” aufzustellen, wo in Wirklichkeit Rechte verletzt werden.

Es verletzt das Recht des ungeborenen Kindes, auf die Welt zu kommen; es verletzt die Gewissensfreiheit des medizinischen Personals, das nicht in der Lage sein wird, von der Anwendung der Verfahren abzusehen oder sie zu verlassen; es verletzt die Erziehungsfreiheit der Eltern, da es unter den Paragraphen der Gesetzgebung denjenigen über die staatliche Sexualerziehung in den Schulen aufgenommen hat.

Keine Ratsfraktion stimmte dagegen, alle Ratsmitglieder konnten “nach ihrem Gewissen” abstimmen, wie es in der Erklärung der Christlich-Demokratischen Partei San Marinos (PDCS) heißt.

Die Argumente, die die nicht mehr ganz jungen Leute in den 70er und frühen 80er Jahren gehört haben, sind in der parlamentarischen Debatte wieder aufgetaucht”, kommentiert Antonella Mularoni, Rechtsanwältin und Notarin aus San Marino, ehemalige Richterin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, Staatssekretärin für auswärtige Angelegenheiten und Kapitänsregentin, d.h. Staatsoberhaupt von San Marino, im Gespräch mit “iFamNews”. “Es scheint, dass die außerordentlichen wissenschaftlichen Fortschritte der letzten Jahrzehnte, auch im Bereich der Neonatologie, nur dann wichtig und nützlich sind, wenn sie dem beabsichtigten Zweck dienen, nämlich dem Schwangerschaftsabbruch. Und es gibt einen großen Abwesenden: das ungeborene Kind, das für die Abtreibungsbefürworter nur dann einen Wert hat, wenn die Mutter es will, ansonsten kann die Frau mit ihm machen, was sie will”.

Und es ist auch das Recht der Mutter, der Frau, mit anderen, gegen das dieses Gesetz verstößt, indem es Frauen, die sich innerhalb der zwölften Woche des Lebens im Mutterleib für einen Schwangerschaftsabbruch entscheiden, die einzige Einschränkung eines Gesprächs mit einem Berater auferlegt. Sogar mit der Möglichkeit, sich für eine Sitzung aus der Ferne, über einen Bildschirm, zu entscheiden , wie es die “Telemedizin” in anderen Ländern lehrt, und sogar “[…] ein Änderungsantrag, der diesen Zugang fakultativ machen wollte, um die Wahlfreiheit und die Privatsphärezu schützen”, scheiterte ebenfalls um Haaresbreite. Er verstößt dagegen, weil, wie Rechtsanwalt Mularoni betont, “wir nicht das Gefühl haben, dass wir den Frauen einen Gefallen tun, wenn wir versuchen, sie so schnell wie möglich zu einer Abtreibung zu bewegen, indem wir Zweifel vermeiden und uns dagegen wehren, dass ihnen alternative Lösungen zur Abtreibung angeboten werden. Als ob ein Schwangerschaftsabbruch schmerzlos und ohne Folgen wäre, selbst auf psychologischer Ebene, in vielen Fällen für den Rest des Lebens”.

Der gestrige Tag in San Marino war ein sehr trauriger Tag”, sagt er abschließend, “für alle, die glauben, dass das Leben immer geschützt werden muss, vom ersten bis zum letzten Augenblick”.