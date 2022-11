Städtische Mitarbeiter in Großbritannien haben eine Frau, die friedlich in der Öffentlichkeit betete, ohne rechtliche Grundlage aufgefordert, den Ort ihres Gebets zu verlassen.

Livia Tossici-Bolt hatte gemeinsam mit einer Freundin im englischen Bournemouth in der Nähe einer Abtreibungsklinik still gebetet. Ein jüngst verabschiedetes Gesetz untersagt Versammlungen und Gebete in einem Umkreis von 150 Metern um Abtreibungskliniken in Großbritannien (IFamNews hatte berichtet). Die beiden Frauen hatten sich nach den Vorgaben gerichtet und außerhalb der Zensurzone gebetet.

Zwei für die lokale Sicherheit bestellte Beamte, die die Bannmeile kontrollierten, stellten die Frauen dennoch zur Rede und warfen ihnen vor, ihre Anwesenheit könne „einschüchternd und belästigend“ wirken. Die Beamten äußerten weiter, dass Schüler einer nahe gelegenen Schule „Fragen stellen könnten“.

Die internationale Menschenrechtsorganisation ADF International, die sich juristisch unter anderem für die Religionsfreiheit einsetzt, hat angekündigt, Tossici-Bolt zu unterstützen und eine offizielle Beschwerde bei den lokalen Behörden einzureichen.

Frau Tossici-Bolt ist nicht die erste Frau, die in Großbritannien wegen öffentlichen Gebets behördlich angegangen worden ist. Erst kürzlich hatte ADF International eine 76-jährige Frau erfolgreich gegen eine Strafzahlung wegen öffentlichen Betens vor einer Abtreibungsklinik im Jahr 2021 verteidigt.

