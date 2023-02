Eine christliche Pro-Life-Gruppe wurde gezwungen, fast 1 Million Dollar an Bußgeldern zu zahlen, weil sie angeblich „den Frieden innerhalb“ einer Abtreibungsfabrik gestört hat, indem sie draußen gebetet, gepredigt und Hymnen gesungen hat, entschied ein Richter Anfang dieses Monats, wie LifeSiteNews berichtet.

Richter Tim Fennessy vom Spokane County Superior Court entschied, dass die christliche Pro-Life-Gruppe, die sich The Church at Planned Parenthood (TCAPP) nennt, zusätzlich zu den 110.000 Dollar Schadenersatz, die sie zuvor an Planned Parenthood of Greater Washington and North Idaho zahlen musste, 850.000 Dollar an Anwaltskosten zahlen muss.

Die Kirche erklärte, ihre Versicherung werde die Kosten für die Anwaltskosten übernehmen, und bekräftigte, dass sie ihre Gottesdienste trotz der Gerichtsentscheidung weiterhin abhalten werde.

Der Richter entschied, dass die Abtreibungsbefürworter, die ihre monatlichen Treffen als „Gottesdienst vor den Toren der Hölle“ bezeichnen, bei 22 Gelegenheiten „vorsätzlich oder rücksichtslos“ den Betrieb der Abtreibungseinrichtung gestört und „den Frieden innerhalb der Einrichtung in unangemessener Weise gestört“ hätten, berichtete die Catholic News Agency.

In einem Facebook-Post vom 3. Februar kritisierte Pastor Peters die Geldstrafen mit dem Argument, seine „kleine Kirche“ habe sich „friedlich versammelt“ und die 850.000 Dollar würden hauptsächlich für „korrupte Anwaltskosten“ verwendet.

Diese Geldstrafen werden sie jedoch nicht von ihren Pro-Life-Gottesdiensten abhalten.