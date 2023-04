Share on WeChat

Eine Studie zeigt, dass immer mehr Kinder und Jugendliche in Deutschland Pornografie konsumieren. Besonders alarmierend ist dabei, dass viele von ihnen bereits im Grundschulalter damit in Kontakt kommen. Die Studie wurde von einer Organisation durchgeführt, die sich für den Schutz von Kindern im Internet einsetzt, wie Aktion Kinder in Gefahr berichtet.

Laut der Studie haben bereits 17 Prozent der 12-jährigen Jungen und 7 Prozent der 12-jährigen Mädchen Pornografie im Internet gesehen. Bei den 14-jährigen Jungen sind es bereits 50 Prozent. Die Studie zeigt auch, dass der Konsum von Pornografie bei Kindern und Jugendlichen negative Auswirkungen auf ihre Psyche und ihr Sozialverhalten haben kann.

Die Organisation fordert daher, dass Eltern und Schulen stärker über das Thema aufgeklärt werden und Kinder besser vor unangemessenen Inhalten im Internet geschützt werden. Auch die Politik müsse hier aktiv werden und strengere Regulierungen durchsetzen.

Es bleibt zu hoffen, dass die Ergebnisse der Studie zu einem Umdenken in der Gesellschaft führen und dazu beitragen, dass Kinder und Jugendliche besser vor den Gefahren des Internets geschützt werden.