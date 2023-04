Das Haus der Maus hat sich weit von dem familienfreundlichen Image entfernt, das sein Gründer Walt Disney über viele Jahrzehnte hinweg mit großer Sorgfalt geschaffen hat. In der Tat führt Disney den internationalen Kampf an, um unseren Kindern die radikale LGBT-Agenda aufzuzwingen. So hat sich Disney beispielsweise vehement gegen ein neues Gesetz in Florida eingesetzt, das die Vermittlung von LGBT-Ideologie an Kinder im Kindergarten bis zur dritten Klasse verbietet. Es hat Animationsfilme wie Strange World und Lightyear und Fernsehserien wie Willow produziert, die starke LGBT-Themen enthalten. Sie hat sich mit radikalen LGBT-Organisationen wie dem San Francisco Gay Men’s Choir zusammengetan, der offen erklärt hat, dass er hinter unseren Kindern her ist. In allen Disney-Geschäften werden Kleidung und Accessoires zum Thema LGBT angeboten.

Und jetzt kommen die Hühner nach Hause, um sich zu rächen. Seit Disney sich für die LGBT-Agenda stark gemacht hat, ist der Aktienwert des Unternehmens um 33 % gesunken. Die Streaming-Dienste machen pro Quartal 1 Milliarde Dollar Verlust. Strange World und Lightyear haben Hunderte von Millionen Dollar verloren. Florida hat die besonderen Steuer- und Verwaltungsvorschriften aufgehoben, die Disney Hunderte von Millionen Dollar an zusätzlichen Vorteilen bescherten. Und jetzt haben wir erfahren, dass Disney seinen Platz in den Top Ten der Internetsuche nach Reisezielen verloren hat. Wie The Street berichtet:

“Die Studie von familydestinationsguide.com. untersuchte, welche Touristenattraktionen in den einzelnen Bundesländern am häufigsten gesucht werden. Die Ergebnisse reichen von Nationalparks wie dem Glacier, Acadia und Grand Canyon über Strände wie Rehoboth und Myrtle bis hin zu regionalen Favoriten wie Graceland. Das Haus und Museum von Elvis Presley ist bei den Menschen in Tennessee, Mississippi und Arkansas sehr beliebt. Aber interessanterweise hat es Walt Disney World in Florida nicht einmal auf die Liste geschafft. Und Disneyland in Anaheim war nur in einem einzigen Staat am beliebtesten: Kalifornien.”

Wie viel Geld muss Disney noch verlieren, bevor es seine starke Unterstützung für die LGBT-Agenda überdenkt? Ich fürchte, dass nur ein Konkurs das Haus der Maus von seiner Liebe zu ihr befreien wird. Und bis es soweit ist, wird sie unsere Kinder weiterhin mit dieser radikalen Ideologie indoktrinieren.

