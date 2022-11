In Polen wurde in diesem Jahr eine Rekordzahl von Selbstmordversuchen durch Kinder und Jugendliche verzeichnet, das berichtet Notes from Poland. Den polizeilichen Daten zufolge waren es bis Ende September mehr als 1.500, dreimal so viele wie im Vorjahr. Insgesamt hat sich in den letzten fünf Jahren die Zahl der Selbstmordversuche bei Minderjährigen in Polen mehr als verdoppelt.

In den ersten neun Monaten dieses Jahres wurden in Polen 1.535 Selbstmordversuche von Kindern und Jugendlichen registriert, von denen 108 tödlich endeten, wie aus Polizeidaten hervorgeht, die der Nachrichtenwebsite Wirtualna Polska vorliegen. Das waren mehr als die 1.496 Versuche im gesamten Jahr 2021. Insgesamt haben in den ersten neun Monaten des Jahres 2022 – über alle Altersgruppen hinweg – 11.032 Polen einen Selbstmordversuch unternommen, und 3 849 dieser Versuche endeten mit dem Tod.

Am häufigsten waren Selbstmordversuche bei Mädchen im Alter zwischen 13 und 18 Jahren. In dieser Altersgruppe versuchten in den ersten neun Monaten des Jahres 2022 1.137 Mädchen, ihr Leben zu beenden. Bei den Kindern zwischen sieben und 12 Jahren gab es 54 Selbstmordversuche, von denen jedoch keiner zum Tod führte.

Spezialisten nennen die Isolation durch Corona, Fernstudium und fehlen an psychologischer Betreuung als die Hauptursachen des rasanten Anstiegs.