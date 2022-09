Share on WeChat

Die Herbstsitzung des finnischen Parlaments beginnt am 6. September. Daher werden sich die Abgeordneten des skandinavischen Landes demnächst unter anderem mit einem umstrittenen Gesetzentwurf befassen müssen, nämlich demAktualisierung der Rechtsvorschriften für Transgender-PersonenDie 36-jährige Ministerpräsidentin der Sozialdemokratischen Partei, Sanna Marin, die “[…] die persönliche, um nicht zu sagen personalistische Tatsache, dass sie in einer “Regenbogenfamilie” aufgewachsen ist”, zur Motivation beiträgt.

Der wohl heikelste Aspekt, auf den “iFamNews” bereits hingewiesen hat, ist die “Geschlechtsumwandlung” für Jungen und Mädchen im Alter von 15 Jahren, die von einigen Transgender-Aktivistengruppen nachdrücklich befürwortet wird, die behaupten, dass “[…] Kinder sich ihres Geschlechts von einem frühen Alter an bewusst sind”.

Nicht so Päivi Räsänen, Abgeordneter und ehemaliger Innenminister, der wegen “Homophobie” angeklagt und im März zu Recht freigesprochen wurde, nur weil er die Bibel zitiert hatte, in der bekanntlich steht, dass “Gott sie als Mann und Frau geschaffen hat”. Das passt nicht zu Päivi, dessen Strafverfolgung nach einem vollständigen Freispruch im Juni wieder aufgenommen wurde, weil, man stelle sich vor, Gedanken- und Meinungsfreiheit im Widerspruch zur Staatsideologie stehen.

Päivi Räsänen richtet daher eine schriftliche parlamentarische Anfrage an die Regierung ihres Landes über die Qualität von “geschlechtsangleichenden” Behandlungen und fordert gründliche Untersuchungen, um die Sicherheit der Menschen, insbesondere der jüngsten und schwächsten, zu gewährleisten. Dies wurde in einem Artikel auf der Website von KD Lehti, der Wochenzeitung der finnischen Christdemokraten, der Räsänen angehört, berichtet.

Sie ist besonders besorgt über die ideologische Entwicklung im Bereich LGBT+, die sie in Finnland wahrnimmt, das dem schlechten Beispiel der britischen Gesetzgebung zu folgen scheint, die zu lasch war, bis man erkannte, welchen Schaden ein lässiges und respektloses Vorgehen in der heiklen Phase der Adoleszenz bei jungen Menschen anrichten kann. Ein Beispiel dafür ist die Tavistock-Klinik, die wegen oberflächlicher, um nicht zu sagen falscher Praktiken in die Schlagzeilen geraten ist, insbesondere nach dem Fall von Keira Bell.

Wie Päivi Räsänen argumentiert, wird derzeit in Finnland wie auch im Vereinigten Königreich “[…] die Geschlechtsdysphorie hauptsächlich aus einer ideologischen Richtung angegangen, die auf die Akzeptanz aller Sexualitäten abzielt. […] dieser Ansatz führt zu einem Mangel an kritischer Prüfung der Behandlungsmethoden. “Es gab Nachrichten von Fachleuten aus der Kinderpsychiatrie, die über den Druck ideologischer Interessenverbände sprachen, denen es gelungen ist, die wissenschaftliche Bewertung und die offene Diskussion zum Schweigen zu bringen”, sagt er und fordert das Parlament auf, nicht einfach hinzunehmen, was vorgeschlagen wird, sondern sorgfältig zu bewerten und zu untersuchen, um einen Missbrauch zu vermeiden, den man später nicht mehr bereuen wird.