Share on WeChat

Share on Twitter

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on Facebook

Der Oberste Gerichtshof der USA hat zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen gefordert, nachdem mehrere Abtreibungsrechtsaktivisten Drohungen gegenüber dem Gericht ausgesprochen hatten. Der Gerichtshof ist seit seiner Entscheidung in der Rechtssache Dobbs gegen Jackson Women’s Health Organization, die erhebliche Auswirkungen auf die Abtreibungsrechte in den Vereinigten Staaten haben könnte, Gegenstand intensiver Debatten und Proteste gewesen, wie LifeNews berichtet.

Nach der Entscheidung äußerten sich mehrere Abtreibungsrechtler in den sozialen Medien und bei öffentlichen Demonstrationen und deuteten an, dass sie versuchen würden, den Richtern oder ihren Familien Schaden zuzufügen. Der Gerichtshof hat diese Drohungen ernst genommen und den US Marshals Service um zusätzlichen Schutz gebeten.

Der Gerichtshof wurde nicht zum ersten Mal Opfer von Drohungen und Einschüchterungsversuchen geworden ist. In der Vergangenheit wurden Richter sowohl von Abtreibungsgegnern als auch von Abtreibungsrechtlern angegriffen, und der Gerichtshof musste Maßnahmen zum Schutz seiner Mitglieder ergreifen.

Diese Drohungen sind inakzeptabel und die Rechtsstaatlichkeit untergraben.