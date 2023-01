Share on WeChat

Share on Twitter

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on Facebook

Die Serie, die bereits in der fünften Staffel läuft, hat noch nie eine Nominierung für einen Primetime Emmy in den wichtigsten Kategorien erhalten und wurde bis jetzt auch von den Golden Globes komplett ausgeschlossen, wie Breitbart News berichtet.

Yellowstone erhielt seine allererste Golden-Globes-Nominierung, und zwar für Kevin Costner in der Kategorie Hauptdarsteller in einer dramatischen Serie. Dies ist die erste Nominierung des Schauspielers für die Globes seit 2013, als er in der gleichen Kategorie für eine andere Westernserie gewann

Dass Yellowstone bisher nicht mit Preisen bedacht wurde, scheint seine Millionen von Fans kaum zu stören. Die Serie ist so beliebt, dass sie die Spin-off-Serie 1923 und die kommende Serie 1883 hervorgebracht hat.

Die Serie hebt sich dadurch ab, dass sie das moralisierende und belehrende Getue, das in der Mainstream-Fernsehunterhaltung üblich geworden ist, weitgehend vermeidet. Wie Breitbart News berichtetw, hat der Schöpfer Taylor Sheridan jedoch bestritten, dass seine Serie „konservative“ oder „rot-staatliche“ Unterhaltung ist.

NBC wird die Golden Globes am Dienstag, den 10. Januar, ausstrahlen. Die Zeremonie wird von Jerrod Carmichael moderiert, dem offen schwulen Komiker und Star der kurzlebigen The Carmichael Show von NBC.