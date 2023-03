Egal, ob es sich um Probleme in der Partnerschaft, Schwierigkeiten bei der Partnersuche oder Unsicherheiten in der eigenen Sexualität handelt – auf Liebesfragen.online finden Ratsuchende kompetente Unterstützung. Liebesfragen.online ist eine neue Webseite, die sich an Menschen richtet, die Fragen rund um das Thema Liebe und Beziehungen haben.

Die Webseite bietet zahlreiche Artikel von erfahrenen Experten zu verschiedenen Themen rund um Liebe, Beziehung, Lebenssinn und die Suche nach dem Glück. So gibt es zum Beispiel Artikel über das erste Date, über den Umgang mit Eifersucht oder über die Bedeutung von Körperkontakt in einer Beziehung. Die Artikel sind übersichtlich gegliedert und mit anschaulichen Beispielen versehen, um den Lesern eine möglichst konkrete Hilfe zu bieten.

Michael Cech, Chefredakteur der österreichischen Jugendzeitschrift YOU! und Mitverantworlicher von Liebesfragen erklärte iFamNews:

Unsere Motivation für Liebesfragen.online war es, die wunderschöne Lehre der Kirche über die menschliche Liebe zu teilen. Unser Eindruck ist, dass aktuell viel diskutiert wird, aber wir viel zu wenig wissen, was die Kirche eigentlich sagt. Spätestens seit der Theologie des Leibes von Papst Johannes Paul II haben wir echte Antworten auf die Fragen der heutigen Zeit. Es gibt bereits viel Geschriebenes und Gesagtes in christlichen/katholischen Medien und Publikationen, worauf wir in besonderer Weise aufmerksam machen wollen. So möchte das Portal vor allem eine Sammlung sein, um diese Antworten allen anzubieten, die mehr darüber wissen wollen. Warum aber wieder über die Liebe reden? Weil wir eigentlich viel zu wenig drüber reden. Wir wollen, dass dieses Leben gelingt. In einer Zeit der unzähligen unterschiedlichen Meinungen, wie das Leben gelingen kann, wollen wir danach fragen, wie Gott sich das letztlich für uns gedacht hat.

Er fügte hinzu:

Pünktlich zum Fest des hl. Josefs sind wir online gegangen. Wir sind überzeugt, dass der hl. Josef ein großer Helfer heute sein kann, um zu verstehen, was unsere große Berufung als Mensch ist, und uns selbst als Mann und Frau wieder neu zu entdecken.

Liebesfragen.online bietet auch die Möglichkeit, persönliche Fragen zu stellen und individuelle Beratung zu erhalten. Die Fragen können anonym gestellt werden und werden von einem Team erfahrener Coaches beantwortet. Dabei wird auf die persönliche Situation des Fragestellers eingegangen und eine auf ihn zugeschnittene Lösung angeboten.

Ein weiteres Highlight von Liebesfragen.online sind die Online-Workshops zu verschiedenen Themen. Hier haben Nutzer die Möglichkeit, sich in Gruppen mit anderen Ratsuchenden auszutauschen und gemeinsam an ihren Problemen zu arbeiten. Die Workshops werden von erfahrenen Trainern geleitet und bieten eine intensive und persönliche Betreuung.

Insgesamt bietet die Webseite eine umfassende und kompetente Unterstützung für Menschen, die sich in Liebesfragen unsicher fühlen oder Probleme haben. Die Webseite ist übersichtlich gestaltet und bietet eine Vielzahl an Ressourcen, um Ratsuchenden bei der Lösung ihrer Probleme zu helfen. Mit der Möglichkeit, persönliche Fragen zu stellen und an Online-Workshops teilzunehmen, wird eine individuelle und persönliche Beratung angeboten, die auf die Bedürfnisse jedes Einzelnen zugeschnitten ist.

Träger des Projekts ist der YOU! Verein, seit 30 Jahren Herausgeber von YOU! Magazin, MELCHIOR Magazin, Veranstalter des jährlichen christlichen Rockfestivals KEY2LIFE und Inhaber des Café Caspar in der Wiener Innenstadt.

Die Webseite ist hier zu finden: https://www.liebesfragen.online/