Kirchen, Militär und Gewerkschaften sind gegen den Plan der neuen Regierung Dänemark will den “Nationalen Gebetstag” abschaffen.

Der Verlust des Feiertags, der vor mehr als 300 Jahren von einem dänischen Bischof eingeführt wurde, als er mehrere kleinere Feiertage zusammenlegte, hat entfesselt In Dänemark, einem Land mit fast 6 Millionen Einwohnern, in dem mehr als 73 % der Bevölkerung der lutherischen Staatskirche angehören, obwohl weniger als 3 % der Menschen regelmäßig in die Kirche gehen, gibt es heftige Reaktionen. Der größte dänische Gewerkschaftsverband hat in den letzten Tagen ernsthafte Vorbehalte gegen den Plan der Regierung geäußert, einen gesetzlichen Feiertag zu streichen, um die Staatseinnahmen für den Verteidigungshaushalt zu erhöhen. “Dies ist ein eklatanter Angriff auf das dänische Modell, auf das wir in diesem Land so stolz sind”, sagte Lizette Risgaard, Leiterin des FH-Verbandes, der 1,3 Millionen Mitglieder hat, gegenüber den Medien. Das dänische Arbeitsmodell legt Löhne und Arbeitsbedingungen durch bilaterale Vereinbarungen zwischen Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften in Tarifverträgen fest. Der FH-Verband prangerte an, dass die Regierung einen Feiertag durch Verwaltungsmaßnahmen abschaffen will.

Der “Tag des Großen Gebets”, der seit dem 17. Jahrhundert begangen wird, fällt auf den vierten Freitag nach Ostern, aber die Regierung will den religiösen Feiertag abschaffen, um die Einnahmen für den Verteidigungshaushalt zu maximieren, der bis 2030 das NATO-Ziel von zwei Prozent des BIP erreichen muss. “Ich glaube nicht, dass es ein Problem ist, einen Tag länger arbeiten zu müssen”, sagte Ministerpräsidentin Mette Frederiksen letzte Woche in einer Rede im Parlament. “Wir stehen vor enormen Ausgaben für Verteidigung und Sicherheit, Gesundheitsversorgung, Psychiatrie und grüne Transformation.

Die Regierung sieht sich jedoch auch heftiger Kritik ausgesetzt: Eine vom Fachhochschulverband gestartete Online-Petition hat in wenigen Tagen fast 500.000 Unterschriften gesammelt, und auch Verbände von Militärangehörigen und Kirchen haben das Vorhaben kritisiert. Die Regierung von Mette Frederiksen hat nicht nur die Gewerkschaften und das Militär verärgert, sondern auch die Evangelische Kirche Die lutherische Kirche Dänemarks, die normalerweise sehr ruhig ist, schickte ein Protestschreiben an die Regierung und protestierte sowohl gegen den Vorschlag, den “Großen Gebetstag” abzuschaffen, als auch dagegen, nicht in einen Dialog mit der Regierung einbezogen zu werden.

Wir können nur hoffen, dass dieser unantastbare Kampf zur Verteidigung der nationalen christlichen Traditionen die Dänen dazu bringt, den christlichen Glauben wiederzuentdecken, der soziologischen Umfragen zufolge in Vergessenheit geraten ist.