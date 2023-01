Die maltesische Frauenlobby hat die maltesische Regierung an die konzertierte Opposition von 46 Organisationen gegen eine vorläufige Legalisierung von Prostitution und Sexarbeit in Malta erinnert, wie Malta Today berichtet.

Die MWL vertritt verschiedene Frauenrechtsorganisationen, die sich seit jeher gegen die Entkriminalisierung der Prostitution stellen, die bisher nur von einer Handvoll NGOs unterstützt wird.

„Die vollständige Entkriminalisierung der Gesetzgebung unterstützt in begrenztem Umfang eine sehr kleine Minderheit von Einzelpersonen, während gleichzeitig die Mehrheit der Opfer ausgebeutet wird. Es öffnet auch Maltas Türen für Sextourismus und Menschenhandel, ermöglicht ein solches kriminelles Verhalten und setzt maltesische und ausländische Frauen und Mädchen beispiellosen Risiken und Schäden aus“, sagte die MWL in einem offenen Brief an die parlamentarische Sekretärin für Reformen und Gleichstellung, Rebecca Buttigieg .

„Wir fordern Sie dringend auf, sich für die Rechte der Frauen einzusetzen und die Schwächsten zu schützen, von denen viele in dieser Debatte keine Stimme haben und sich darauf verlassen, dass ihre Vertreter ihre Interessen schützen und nicht die Interessen derer, die sie ausbeuten.“

Die MWL bestätigt, dass die überwältigende Mehrheit der Personen in der Prostitution in Malta Frauen sind, wobei Untersuchungen wiederholt zeigen, dass alle bis auf wenige Ausnahmen Opfer finanzieller, emotionaler oder physischer Nötigung sind.

Die MWL sagte, Buttigieg sei verpflichtet, auf den Rat der maltesischen Experten zu hören. „Eine Beratung ist ein entscheidender Prozess und darf nicht auf eine hohle PR-Übung reduziert werden. Anders zu handeln, würde bedeuten, gefährdete Personen bewusst in eine viel schlechtere, nicht bessere Position zu bringen, und würde dazu führen, das Leben von Frauen und Mädchen zu riskieren und gleichzeitig diejenigen zu schützen, die sie ausbeuten.“