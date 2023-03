In einem In einem Schreiben, das am 2. März 2023 an verschiedene Organisationen und so genannte Experten bei den Vereinten Nationen geschickt wurde, richteten fast 200 Unterzeichner – darunter Organisationen wie Amnesty International, Human Rights Watch und Global Justice Center – einen “dringenden Appell”, in dem sie behaupteten, dass aufgrund der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, mit der unter anderem die Roe v. Wade, “die USA verletzen ihre Verpflichtungen aus den internationalen Menschenrechtsgesetzen”. Die Unterzeichner fordern die Vereinten Nationen auf, zu intervenieren, u.a. “mit den USA über die Menschenrechtsverletzungen zu kommunizieren, einen Besuch in den USA zu beantragen, ein virtuelles Stakeholder-Treffen mit der US-Zivilgesellschaft einzuberufen” und “die USA aufzufordern, ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen nachzukommen” ([ing] ).

Die schiere Länge und Ausführlichkeit dieses 50-seitigen Schreibens – man könnte es auch als Hetzrede bezeichnen – erweckt auf den ersten Blick den Eindruck von Autorität. Erst wenn man genau liest und sich in die 293 Fußnoten vertieft, stellt man fest, dass der Kern der Argumentation auf Zitaten aus nicht verbindlichen Dokumenten, Ausschusskommentaren und Auslegungen von Formulierungen beruht, die nie von einem Konsens der Mitgliedstaaten getragen wurden. Ungeachtet der gegenteiligen Behauptungen in dem Schreiben wird weder ein internationales Recht auf Abtreibung noch eine rechtliche Verpflichtung festgestellt, gegen die die USA bei der souveränen Ausübung ihrer richterlichen Befugnisse verstoßen haben, die schließlich die ungeheuerlich verfassungswidrige Entscheidung in der Rechtssache Roe korrigierten.

Das Schreiben ist nicht nur falsch, sondern geradezu lächerlich heuchlerisch. Selbst wenn sie im Namen der Rechte schimpft, versäumt sie es irgendwie, das in Artikel 3 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte formulierte Grundrecht zu erwähnen: “Jeder Mensch hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person”, und unterlässt es dann zu erwähnen, dass dieses Recht auf Leben in der Präambel des Übereinkommens über die Rechte des Kindes weiter beschrieben und vertraglich übernommen wurde: “Das Kind bedarf wegen seiner körperlichen und geistigen Unreife besonderer Garantien und Fürsorge, einschließlich eines angemessenen rechtlichen Schutzes, sowohl vor als auch nach der Geburt” (Hervorhebung hinzugefügt). Im Namen der Rechte versuchen die Unterzeichner eifrig, das grundlegendste aller Menschenrechte mit Füßen zu treten.

Noch ironischer ist die Tatsache, dass die USA, obwohl sie eines von nur drei Ländern sind, die die Konvention über die Rechte des Kindes nie unterzeichnet haben, vor kurzem die Führung beim Schutz des ungeborenen Lebens übernommen haben – nicht nur durch die Aufhebung der Roe aber auch zuvor in dem, was die Trump-Administration erreicht hat. In seiner Rede zur Lage der Nation am 5. Februar 2019 forderte Präsident Trump lebensrettende Gesetze, “um die Würde jedes Menschen zu verteidigen”, und sprach von unschuldigen Säuglingen, deren Leben ausgelöscht wurde:

Das sind lebende, fühlende, wunderschöne Babys, die nie die Chance haben werden, ihre Liebe und Träume mit der Welt zu teilen…. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, eine Kultur aufzubauen, die unschuldiges Leben schätzt. Und lassen Sie uns eine grundlegende Wahrheit bekräftigen: Alle Kinder – geborene und ungeborene – sind nach dem heiligen Bild Gottes geschaffen.

In seiner Rede vor den Vereinten Nationen am 24. September 2019 brachte Präsident Trump zum Ausdruck, was viele Amerikaner über Abtreibung und was die meisten Amerikaner über nationale Souveränität denken. “Die grundlegenden Rechte und Werte, die Amerika heute verteidigt, sind in den Gründungsdokumenten der Vereinigten Staaten verankert”, und “jedes Kind – ob geboren oder ungeboren – ist ein heiliges Geschenk Gottes”. Deshalb,

Die Amerikaner werden auch nicht müde, unschuldiges Leben zu verteidigen. Wir wissen, dass viele Projekte der Vereinten Nationen versucht haben, ein weltweites Recht auf steuerfinanzierte Abtreibung auf Verlangen bis zum Zeitpunkt der Geburt durchzusetzen. Globale Bürokraten haben absolut kein Recht, die Souveränität von Nationen anzugreifen, die unschuldiges Leben schützen wollen. Wie viele andere Nationen glauben auch wir in Amerika, dass jedes Kind – ob geboren oder ungeboren – ein heiliges Geschenk Gottes ist.

Etwa ein Jahr später, am 25. September 2020, erließ Präsident Trump seine Durchführungsverordnung zum Schutz gefährdeter Neugeborener und Kleinkinder, in der er erklärte

Jeder lebend geborene Säugling hat unabhängig von den Umständen seiner Geburt die gleiche Würde und die gleichen Rechte wie jeder andere Mensch und hat Anspruch auf den gleichen Schutz durch das Bundesrecht…. Es ist die Politik der Vereinigten Staaten, die Menschenwürde und den angeborenen Wert jedes Neugeborenen oder eines anderen Kleinkindes unabhängig von Frühgeburtlichkeit oder Behinderung anzuerkennen und jedem Kind den gebührenden Schutz durch das Gesetz zu gewährleisten.

Aber es war die Führungsrolle der Trump-Administration bei der Ausarbeitung der historischen Genfer Konsenserklärung zur Förderung der Gesundheit von Frauen und zur Stärkung der Familie, die das Ausmaß der weltweiten Unterstützung für den Schutz des ungeborenen Lebens gezeigt hat. Die Erklärung, die am 22. Oktober 2021 von einer von den USA angeführten Koalition aus 32 Nationen, die alle Regionen der Welt abdecken und ein Fünftel der Menschheit repräsentieren, veröffentlicht wurde, bekräftigt den Konsens der Vereinten Nationen in der Anerkennung der “Würde und des Wertes der menschlichen Person” und bekräftigt, dass “jeder Mensch ein angeborenes Recht auf Leben hat” und “das Kind … besonderen Schutz und besondere Fürsorge braucht … sowohl vor als auch nach der Geburt”.

In der Erklärung heißt es auch, was ist nicht es im internationalen Recht: “Es gibt weder ein internationales Recht auf Abtreibung noch eine internationale Verpflichtung der Staaten, Abtreibung zu finanzieren oder zu erleichtern, im Einklang mit dem seit langem bestehenden internationalen Konsens, dass jede Nation das souveräne Recht hat, Programme und Aktivitäten im Einklang mit ihren Gesetzen und ihrer Politik durchzuführen.”

Trotz späterer Rücknahmen der Erklärung durch die neuen Regierungen der USA und Brasiliens wird der Welt weiterhin versichert, dass kein noch so großer Lärm und keine noch so große Wut etwas an der Tatsache ändern können, dass es tatsächlich kein internationales Recht auf Abtreibung gibt. Wir werden niemals aufgeben und weiterhin das Recht auf Leben für jedes wunderbare Baby, das nach dem Bild Gottes geschaffen wurde, verteidigen.