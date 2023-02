Share on WeChat

Pastoren in England drängen auf die Einführung geschlechtsneutraler Begriffe in Gebeten und Hymnen. Das berichtet The European Conservative.

Immer mehr Bischöfe scheinen der Meinung zu sein, „geschlechtsneutrale“ Begriffe besser zum Allmächtigen passen würden. Einem Bericht der New York Times zufolge hoffen „viele“ Beamte der Kirche von England auf eine solche Änderung, und eine neue Kommission zu diesem Thema wird in diesem Frühjahr eingesetzt.

Jede Änderung dieser Art, einschließlich der Änderung des Vaterunsers in „Vater und Mutter“, müsste von der Synode, d.h. das „Parlament“ der Kirche, genehmigt werden.

Ein Priester sagte der Times, es sei falsch zu glauben, dass sie „ein bisschen woke seien“. Die Liverpooler Pfarrerin Miranda Threlfall-Holmes, die sich dafür ausspricht, die „Balance“ der geschlechtsspezifischen Bezeichnungen für Gott zu kippen, fügte jedoch hinzu, dass eine solche Änderung einen „Dominoeffekt auf alle unsere Debatten über Geschlecht, Sexualität und Frauen“ haben könnte.

Jede Entscheidung der Kirche von England, in Gebeten und anderen gottesdienstlichen Handlungen eine geschlechtsneutrale Terminologie zu verwenden, ist ein weiterer Einfall des Kulturmarxismus in religiöse Angelegenheiten. Erst jüngst haben die Anglikaner entschieden, homosexuelle Partnerschaften zu „segnen“.