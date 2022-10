Die Verfolgung der guten Menschen ist immer ein Zeichen für den Beginn von Diktatur und Tyrannei. Wir sehen das in der ganzen Welt, aber besonders am Anfang mit Herodes im Neuen Testament, aber auch jetzt mit Putin, der das tapfere und gute ukrainische Volk und alle Kinder der Rechnung seines Machtwillens verfolgt.

Aber die Vereinigten Staaten waren schon immer führend in Sachen Demokratie, und Demokratie funktioniert nicht, wenn die Grundrechte auf Leben und persönliche Unversehrtheit des eigenen Körpers und der eigenen Freiheit nicht geachtet werden. Wir sind Bürger der Staaten und keine Leibeigenen irgendwelcher ideologischer Führer. Wir haben schlechte Erfahrungen mit einigen Führern gemacht, die unsere eigene Vernunft ablehnen.

Die Verwaltung und die Regierung demokratischer Staaten müssen dem Volk dienen und nicht umgekehrt. Deshalb kann ich nicht akzeptieren, dass ein friedlicher Vater, der seinen Sohn verteidigt und das Lebensrecht der Babys verteidigt, so misshandelt wird. Das ist nicht akzeptabel und ein Skandal. Sie machen Amerika in den Augen der Gesellschaft lächerlich.

Es ist unser christliches Verständnis, dass alles Leben vom Beginn des Babys im Mutterleib bis zum letzten Moment unseres irdischen Lebens andauert und wir deshalb die Familie schützen müssen. Als Kardinal der Heiligen Römischen Kirche kann ich dieses Vorgehen der Bundespolizei gegen eine sehr gute Familie mit sieben Kindern nur verurteilen. Sie kamen mit dreißig schwer bewaffneten Männern und brachen in das Haus ein und bedrohten die Kinder, während sie noch schliefen. Und dann wurde der Vater in Ketten gelegt, als wäre er ein Schwerverbrecher, nur weil er seinen Sohn vor verbalen Angriffen schützte und gegen die Tötung von Babys in einigen Filizidfabriken protestierte. Und niemand kann sagen, dass dies gegen das Gesetz verstößt, denn solche Gesetze sind unmoralisch. Das ist die Pflicht eines jeden: das Leben zu schützen, und niemand hat ein Recht auf eine Definition, dass dieses Leben es wert ist zu existieren, und das andere Leben nicht wert ist zu existieren. Und wir können den Frauen nicht mit der Tötung ihrer Babys helfen, aber wir können ihnen helfen, dass sie die Babys akzeptieren, und es gibt auch für Amerika keine Zukunft ohne die nächste kommende Generation, und das hoffen sie auch, dass niemand sagen kann. Wir müssen den Planeten schützen, jedes Leben oder jedes Leben ist mehr wert als der gesamte Kosmos, denn das ist unser christliches Verständnis der Existenz, und wir müssen uns gegen diesen Nihilismus aussprechen.

Ich habe mich gefragt, ob dies in den Vereinigten Staaten möglich ist. Solche Aktionen sind nur in Hongkong von der kommunistischen Polizei Chinas zu erwarten, und wie könnte es dann in einem demokratischen Staat geschehen, in dem das Naturrecht die Grundlage für die Entscheidungen der amerikanischen Nation ist? Ihre Nation begann mit der Erklärung der Menschenrechte, die niemand anders definieren kann als die Grundrechte, das Recht auf Leben, auf Leben, das ist die Grundlage und niemand kann sie in Frage stellen.

Deshalb verurteile ich als katholischer Bischof und Kardinal diese Aktionen gegen die unbewaffneten Familien, gegen die Kinder, die für die Kinder bedrohlich sind und sie terrorisieren. Es gibt keinen Grund für dieses brutale Vorgehen gegen diese friedliche Familie.

Ich denke, sie machen Amerika lächerlich in einer Zeit, in der in der Ukraine Menschen getötet werden.

Welche moralische Autorität haben wir als westliche Nationen, wenn wir nicht dagegen sprechen können, wenn wir die gleichen Dinge tun, die die Kinder bedrohen? Wie ist das möglich?

Ich hoffe, dass sich die amerikanische Regierung für diesen brutalen Akt gegen die Menschlichkeit entschuldigen wird. Amen.