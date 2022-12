In Bezug auf die “reproduktive Gesundheit”, ein Begriff, der in der Sprache der internationalen Organisationen zum Synonym für die Freiheit geworden ist, nach Belieben abzutreiben, ist eine Änderung der kulturellen Einstellung auf der Grundlage wissenschaftlicher Daten nicht unmöglich. Infolgedessen könnte sich sogar der semantische Wert von Begriffen ändern, die derzeit als Lockmittel zur Förderung und Durchsetzung ausgesprochen antinatalistischer Gesetze in der ganzen Welt verwendet werden.

Das hängt zum Teil davon ab, wie gut ein Studie, die vor kurzem wieder in den Medien erschienen ist, und in der im Jahr 2015Darin wird festgestellt, dass die Sterblichkeitsrate von Frauen in den 32 Bundesstaaten der Republik Mexiko umso niedriger ist, je restriktiver die Gesetze zur Abtreibung sind. Die Forschung, veröffentlicht in der Britisches Ärzteblatt (BMJ), wurde vom Instituto Melisa in Zusammenarbeit mit mehreren US-amerikanischen, mexikanischen und chilenischen Universitäten durchgeführt.

Es liegt auf der Hand, dass ein Verbot nicht ausreicht, um die irdische Existenz von Wöchnerinnen zu verlängern und zu verbessern, wenn nicht gleichzeitig ein Mutterschaftsschutzsystem geschaffen wird. In dem von den Forschern untersuchten Jahrzehnt von 2002 bis 2011 waren in den Staaten, in denen die Gesetze liberaler waren, Familienpolitik, Alphabetisierungsgrad, Umweltbedingungen und Gewalt gegen Frauen besonders verbreitet.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation sterben jedes Jahr 39.000 Frauen an den Folgen von 25 Millionen illegalen Abtreibungen in Ländern, in denen sie verboten sind, d. h. in 26 Ländern der Welt. Angesichts der mindestens ebenso großen Besorgnis über die Tötung Unschuldiger wäre der Ruf nach einer Sensibilisierung für die 0,156 % der Mütter, die starben, nachdem sie das Kind, das sie in sich trugen, losgeworden waren, glaubwürdig, wenn man bedenkt, dass die Die geschätzte Müttersterblichkeitsrate für 2017 zeigt eine höhere Rate von 0,211 %.der postpartalen Sterblichkeit.

Zahlen, die zwar keinen Notstand rechtfertigen, der sich eher auf den Gesundheitszustand derjenigen bezieht, die ihr Leben riskieren, um Kinder zu bekommen, als sie zu unterdrücken, zeigen aber, dass in vielen Bereichen Reformen notwendig sind, um das Recht auf Leben für alle zu schützen.