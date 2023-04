In Italien stehen die Rechte der Kinder von gleichgeschlechtlichen Paaren im Mittelpunkt der politischen Diskussion. Die Stadtverwaltung von Mailand hat die Registrierung von Kindern, die von homosexuellen Paaren adoptiert wurden, unterbrochen, was eine Kontroverse ausgelöst hat, und die Mitte-Rechts-Bewegung blockiert die europäische Abstammungsurkunde. Die Bedeutung dieser Bescheinigung besteht darin, dass die in einem Mitgliedstaat festgestellte Abstammung in allen anderen Mitgliedstaaten anerkannt wird, ohne dass es eines besonderen Verfahrens bedarf.

“Der Ausschuss für Europapolitik des Senats stimmte mit 11 von 18 Stimmen für eine mehrheitliche Entschließung (vorgelegt vom Berichterstatter, dem ehemaligen Außenminister Giulio Santagata), die sich gegen die vorgeschlagene Verordnung aussprach.

Alle Oppositionsparteien stimmten mit Nein, aber das reichte nicht aus, um den Vorschlag durchzubringen. In dem von Terzi eingebrachten Entschließungstext wird argumentiert, dass die Verpflichtung zur Anerkennung der EU-Abstammungsurkunde gegen die Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit verstößt, so dass ihre Annahme einen Eingriff des europäischen Rechts in das nationale Recht darstellen würde.

Dies gilt insbesondere für die Leihmutterschaft, eine von homo- und heterosexuellen Paaren genutzte Form der künstlichen Befruchtung, die in Italien derzeit verboten ist und von der man befürchtet, dass sie mit der Zustimmung zu der vorgeschlagenen Verordnung umgangen werden könnte”, berichtet die Zeitschrift LadyBlitz.