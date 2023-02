Als Reaktion auf den Aufruf der UNO, Beiträge für einen dem Menschenrechtsrat vorzulegenden Bericht über das Recht auf Religionsfreiheit im Verhältnis zu den so genannten SOGI-Rechten (sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität) zu leisten, hat die IOF den folgenden Bericht vorgelegt, der auch allen UN-Missionen in New York übermittelt wurde.

Internationale Organisation für die Familie

(Howard Center für Familie, Religion und Gesellschaft)

15. Januar 2023

Reaktion auf die “Aufruf zur Einreichung von Beiträgen zu einem thematischen Bericht” , der auf der 53.rd Sitzung des UN-Menschenrechtsrates im Juni 2023 durch den “Unabhängigen Experten der Vereinten Nationen für den Schutz vor Gewalt und Diskriminierung aufgrund der sexuellen Ausrichtung und Geschlechtsidentität (IE SOGI), der das Recht auf Religions- und Glaubensfreiheit (FoRB) in Bezug auf die sexuelle Ausrichtung und Geschlechtsidentität (SOGI) untersucht.”

In seinem Aufruf zur Einreichung von Beiträgen für den thematischen Bericht an den Menschenrechtsrat erklärte der unabhängige UN-Experte (IE),

Der Bericht wird Empfehlungen an die Staaten und andere relevante Stakeholder aussprechen, damit sie ihren Verpflichtungen aus den internationalen Menschenrechtsgesetzen in vollem Umfang nachkommen, um LGBT+-Personen zu schützen und zu befähigen, nach Glück zu streben, alle ihre Menschenrechte auszuüben und zu genießen und selbst zu entscheiden, wie sie gleichberechtigt mit allen anderen einen Beitrag zur Gesellschaft leisten können, auch durch eine wirksame Beteiligung am religiösen, kulturellen, sozialen und öffentlichen Leben.

Wir unterstützen die Rechte aller LGBT+-Personen von ganzem Herzen, sind jedoch der Meinung, dass der Schutz dieser Rechte notwendigerweise mit der Festlegung ihrer Art und ihres Umfangs beginnt, wie es in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte vorgeschlagen wird, deren grundlegender Einfluss auf die Menschenrechte beispiellos und unvergleichlich ist.

Obwohl die Erklärung kein verbindliches Rechtsdokument ist, wird sie weithin als das angesehen, was Eleanor Roosevelt sich erhofft hatte – “die internationale Magna Carta aller Menschen überall”.[1] Sie wurde kürzlich als “moralischer Leitstern” bezeichnet.[2] von Professor Hans Ingvar Roth, während Professor Mary Ann Glendon betont hat, dass “die beeindruckendsten Fortschritte bei den Menschenrechten mehr dem moralischen Leuchtfeuer der Erklärung zu verdanken sind als den vielen Pakten und Verträgen, die heute in Kraft sind”.[3]

Die AEMR trägt zu Recht den Titel “universell”, denn sie schließt ausdrücklich “alle Mitglieder der menschlichen Familie” (Präambel), “alle Menschen” (Artikel 1) und “alle Menschen” (Artikel 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29) in ihren Geltungsbereich ein. Besonders bemerkenswert ist die Formulierung in Artikel 2: “Jeder Mensch hat Anspruch auf alle in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten, ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Überzeugung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand” (Hervorhebung hinzugefügt).

Nach der AEMR ergeben sich die Rechte von LGBT+-Personen also nicht aus ihrem LGBT+-Status, sondern aus ihrem Status als Mitglieder der menschlichen Familie. Etwas anderes anzunehmen, indem man LGBT+-Personen besondere oder sogar überlegene Rechte gegenüber dem Rest der Menschheit zugesteht – wie die Fragen der IE (auf die wir insgesamt antworten) vorauszusetzen oder anzudeuten scheinen – bedeutet, die empfindliche Menschenrechtsstruktur zu verzerren, die von den Verfassern der AEMR so sorgfältig geschaffen wurde, und in die legitimen Rechte anderer einzugreifen, wie in der Erklärung von 2020 gewarnt wird Bericht der Kommission für unveräußerliche Rechte. Der Bericht verweist unter anderem auf “die vielen verschiedenen UN-Organisationen” und “regionale Menschenrechtssysteme” und erklärt,

Es gibt guten Grund zur Sorge, dass die ungeheure Ausweitung der Menschenrechte die Ansprüche der Menschenrechte eher geschwächt als gestärkt hat und die am stärksten Benachteiligten noch verwundbarer macht. Mehr Rechte bringen nicht immer mehr Gerechtigkeit. Die Umwandlung jeder anerkennenswerten politischen Präferenz in eine Forderung nach Menschenrechten verwässert unweigerlich die Autorität der Menschenrechte…. Die AEMR wurde absichtlich auf eine kleine Anzahl von Rechten beschränkt, über die ein nahezu universeller Konsens bestand. Tatsache ist, dass der Gedanke der universellen Menschenrechte am stärksten ist, wenn er auf Prinzipien beruht, die so weit akzeptiert sind, dass sie sich einer legitimen Debatte entziehen; er ist am schwächsten, wenn er in Auseinandersetzungen zwischen konkurrierenden gesellschaftlichen Gruppen über politische Prioritäten eingesetzt wird. Solche politischen Streitigkeiten lassen sich in der Regel am besten durch die üblichen demokratischen Prozesse des Verhandelns, der Aufklärung, der Überzeugung, des Kompromisses und der Abstimmung lösen. Die Tendenz, politische Kämpfe mit dem Vokabular der Menschenrechte auszutragen, birgt die Gefahr, dass die Art von robuster Diskussion, von der eine lebendige Demokratie abhängt, erstickt wird. Das Bestreben, eine legitime Debatte zu unterbinden, indem anfechtbare politische Präferenzen zu festen und unanfechtbaren Menschenrechtsgeboten umgedeutet werden, fördert Intoleranz, behindert die Versöhnung, entwertet die Grundrechte und verweigert Rechte im Namen von Rechten.[4]

Glücklicherweise ist keine Ausweitung der Rechte im Rahmen der AEMR erforderlich, um LGBT+-Personen vor Gewalt zu schützen, da sie bereits in den robusten Bestimmungen enthalten sind, die für alle Menschen gelten: “Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person” (Artikel 3), und “Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden” (Artikel 5). Die AEMR geht sogar noch weiter und verkündet, dass “alle Menschen … einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen sollen” (Artikel 1).

Der Geist der Brüderlichkeit ist ein hohes Ideal, das einen großen Beitrag zur Lösung von Meinungsverschiedenheiten zwischen konkurrierenden Rechten leisten könnte, aber zumindest sieht die AEMR einen Ausgleich zwischen konkurrierenden Rechten auf der Grundlage gegenseitiger Achtung vor.

Jede Person ist in der Ausübung ihrer Rechte und Freiheiten nur den Beschränkungen unterworfen, die das Gesetz ausschließlich zu dem Zweck vorsieht, die gebührende Anerkennung und Achtung der Rechte und Freiheiten anderer zu gewährleisten und den gerechten Erfordernissen der Moral, der öffentlichen Ordnung und des allgemeinen Wohls in einer demokratischen Gesellschaft zu entsprechen.

Unter den in der AEMR aufgezählten Rechten sticht das Recht auf Gewissens- und Religionsfreiheit durch seine wiederholte Erwähnung hervor: “Alle Menschen genießen Rede- und Glaubensfreiheit” (Präambel); “Alle Menschen sind … mit Vernunft und Gewissen begabt” (Artikel 1); “Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung” (Artikel 19); und, besonders anschaulich: “Jeder hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit; dieses Recht schließt die Freiheit ein, seine Religion oder seine Weltanschauung zu wechseln, sowie die Freiheit, seine Religion oder seine Weltanschauung allein oder in Gemeinschaft mit anderen, öffentlich oder privat durch Lehre, Ausübung, Gottesdienst und Kulthandlungen zu bekennen” (Artikel 18).

Später beschlossen die Vereinten Nationen, dass Artikel 18 von solcher Bedeutung ist, dass er zu einer vertraglichen Verpflichtung wird. Der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte von 1966 lehnt sich in Artikel 18 eng an die AEMR an:

1. Jeder hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit. Dieses Recht schließt die Freiheit ein, eine Religion oder Weltanschauung seiner Wahl zu haben oder anzunehmen, sowie die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen, öffentlich oder privat durch Gottesdienst, Beachtung von Bräuchen, Ausübung und Unterricht zu bekunden. 2. Niemand darf einem Zwang unterworfen werden, der seine Freiheit, eine Religion oder Weltanschauung seiner Wahl zu haben oder anzunehmen, beeinträchtigen würde. 3. Die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung zu bekennen, darf nur solchen Einschränkungen unterworfen werden, die gesetzlich vorgeschrieben und zum Schutz der öffentlichen Sicherheit, Ordnung, Gesundheit oder Moral oder der Grundrechte und -freiheiten anderer erforderlich sind.

Diese Verpflichtung kommt auch in anderen UN-Dokumenten zum Ausdruck, so z. B. in der Wiener Erklärung und dem Aktionsprogramm von 1993, Absatz 22 (“in der Erkenntnis, dass jeder Mensch das Recht auf Gedanken-, Gewissens-, Meinungs- und Religionsfreiheit hat”) und im Bericht der Vierten Weltfrauenkonferenz von 1995, Absatz 24 (“Religion, Spiritualität und Glaube spielen eine zentrale Rolle im Leben von Millionen von Frauen und Männern, in der Art und Weise, wie sie leben, und in den Hoffnungen, die sie für die Zukunft haben. Das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit ist unveräußerlich und muss für alle gelten”).

Die Religionsfreiheit ist für Gesellschaften ebenso wichtig wie für den Einzelnen, sagt Professor Robert P. George, der den Vorsitz der US-Kommission für internationale Religionsfreiheit innehatte.

[Religionsfreiheit bedeutet, dass wir als Einzelne und als Gemeinschaft das Recht haben, über den Ursprung, den Sinn und das Ziel des Lebens nachzudenken, die tiefsten Fragen über die menschliche Natur, die Würde und das Schicksal zu erforschen, zu entscheiden, was wir glauben und was nicht, und innerhalb der Grenzen der Gerechtigkeit für alle dem nachzukommen, was wir nach unserem Gewissen als unsere religiösen Pflichten ansehen, und dies offen, friedlich und ohne Angst zu tun. …. Da die Religionsfreiheit so zentral für die menschliche Persönlichkeit ist, würden wir erwarten, dass dort, wo sie entehrt wird, die Gesellschaften weniger glücklich und sicher sind. Einer wachsenden Zahl von Studien zufolge ist genau das der Fall. Diese Studien zeigen, dass Länder, die die Religionsfreiheit schützen, sicherer und stabiler sind als Länder, in denen dies nicht der Fall ist, und dass Länder, die diese Freiheit mit Füßen treten, einen fruchtbaren Boden für Krieg und Armut, Terror und radikale Bewegungen bieten. Mit anderen Worten: Der Missbrauch der Religionsfreiheit verletzt nicht nur den Kern unserer Menschlichkeit, sondern schadet auch dem Wohlergehen der Gesellschaft. Sie tun dies aus politischen Gründen, da die Verletzung der Religionsfreiheit in hohem Maße mit dem Fehlen von Demokratie und dem Vorhandensein anderer Menschenrechtsverletzungen korreliert. Dies gilt auch in wirtschaftlicher Hinsicht, da religiöse Verfolgung Gemeinschaften destabilisiert und die Verfolgten an den Rand der Gesellschaft drängt, so dass ihre Talente und Fähigkeiten ungenutzt bleiben, was einer Nation zusätzliche Produktivität raubt und ihre Fähigkeit einschränkt, Armut zu bekämpfen und Wohlstand für ihre Bürger zu schaffen. Sie tun dies aus moralischen Gründen, denn wo immer die Religionsfreiheit entehrt wird, wird der Nutzen der Religion für die Charakterbildung geschmälert und damit auch die Selbstdisziplin, die notwendig ist, um mit den Rechten und Pflichten der Bürgerschaft umzugehen. Und schließlich tun sie dies auch in sozialer Hinsicht, denn wo die Religionsfreiheit eingeschränkt ist, werden Frieden und Sicherheit immer unwahrscheinlicher.[5]

Kann es angesichts der Unverzichtbarkeit der Religionsfreiheit für eine blühende Gesellschaft ein Zufall sein, dass die Gründer der Vereinigten Staaten die Religionsfreiheit einstimmig als erste Freiheit bezeichneten? Wie Professor Douglas Laycock im Zusammenhang mit dem Ersten Zusatz zur Verfassung der Vereinigten Staaten betonte, “waren die Religionsklauseln kein Kompromiss zwischen widerstreitenden Interessen, sondern die einheitliche Forderung der energischsten Verfechter der Religionsfreiheit”[6].

Natürlich ist nicht einmal die Religionsfreiheit ein absolutes Recht, denn wie Professor Glendon in Bezug auf die AEMR feststellte, “hängen die Rechte eines jeden in hohem Maße von der Achtung der Rechte anderer, von der Rechtsstaatlichkeit und von einer gesunden Zivilgesellschaft ab”[7].

Im Interesse der Aufrechterhaltung einer gesunden Zivilgesellschaft und der Sicherung der Rechte aller fordern wir, dass dem Recht auf Religionsfreiheit bei der Abwägung mit anderen Rechten das ihm gebührende erhebliche Gewicht beigemessen wird, insbesondere jenen unechten Rechten, vor denen die Kommission für unveräußerliche Rechte gewarnt hat: “Das Bestreben, eine legitime Debatte zu unterbinden, indem anfechtbare politische Präferenzen als feste und unanfechtbare menschenrechtliche Gebote dargestellt werden, fördert Intoleranz, behindert die Versöhnung, entwertet Kernrechte und verweigert Rechte im Namen von Rechten.”

[1 ] Erklärung vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen anlässlich der Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, 9. Dezember 1948, verfügbar unter https://erpapers.columbian.gwu.edu/statement-united-nations-general-assembly-universal-declaration-human-rights-1948.

[2 ] Hans Ingvar Roth, P. C. Chang and the Universal Declaration of Human Rights (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2016), 135.

[3 ] Mary Ann Glendon, A World Made New: Eleanor Roosevelt and the Universal Declaration of Human Rights (New York: Random House, 2001), 236.

[4] Bericht der Kommission für unveräußerliche Rechte, 39, 57. https://2017-2021.state.gov/wp-content/uploads/2020/08/Report-of-the-Commission-on-Unalienable-Rights.pdf. Die Kommission wurde 2019 von US-Außenminister Mike Pompeo eingesetzt; siehe https://2017-2021.state.gov/commission-on-unalienable-rights/index.html.

[5 ] Robert P. George, “Religious Freedom & Why It Matters”, https://www.touchstonemag.com/archives/article.php?id=27-03-022-f&readcode=&readtherest=true#therest.

[6 ] Douglas Laycock, Religious Liberty, 5 vols., Emory University Studies in Law and Religion (Grand Rapids: Eerdmans, 2010), 1:689, aus Laycocks “Continuity and Change in the Threat to Religious Liberty: The Reformation Era and the Late Twentieth Century”, 80 Minnesota Law Review 1047 ff. (1996).

[7 ] Mary Ann Glendon, A World Made New: Eleanor Roosevelt and the Universal Declaration of Human Rights (New York: Random House, 2001), 239.