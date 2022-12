Die Konferenz des CIID, des italienischen Zentrums für Intelligentes Design, im Istituto Aeronautico ‘Antonio Locatelli’ in Bergamo hat vor wenigen Minuten begonnen. Der Titel lautet “Die perfekte Synchronität zwischen der Natur und unserem biologischen Wesen” und wird von Professor Michael Denton gehalten.

Professor Denton ist Senior Fellow am Center for Science and Culture am Discovery Institute in Seattle und Autor von faszinierenden Werken wie Evolution: Eine Theorie in der Krise (1985) und Evolution: Immer noch eine Theorie in der Krise (2016), aber auch Meisterwerke wie Das Wunder der Zelle (2020) und das brandneue Das Wunder Mensch: Die Feinabstimmung der Natur auf die menschliche Existenz (2022).

Die Studien dieser Koryphäe haben das Intelligent Design weitgehend inspiriert, d. h. die wissenschaftliche Hypothese, dass nicht der Zufall, sondern eine Ursache für den Ursprung des Universums und des Lebens verantwortlich ist.